«Макрону та Шольцу повісити трубку та терміново їхати в Україну»: у Прибалтиці засудили розмову західних лідерів з «бункерним»

Голова комісії з міжнародних справ парламенту Естонії Рійгікогу Марко Мігкельсон заявив на своїй сторінці у фейсбуці, що канцлеру Німеччини Олафу Шольцу та президенту Франції Емманюелю Макрону не варто розмовляти з путіним.

«Неймовірно, як нинішні лідери Франції та Німеччини мимоволі прокладають шлях новим актам насильства Росії. 80-хвилинна розмова Макрона та Шольца з Путіним сьогодні неминуче змушує його перефразувати самого Макрона: це не смерть мозку? — пише голова комісії. — Так, це жорсткі слова на адресу наших союзників, але вічна легітимізація виконавця злочинів є загрозою всьому нашому союзницькому простору. Чому в Парижі чи Берліні не дізналися про (недалеке) минуле? Чому шукають виправдання (хибна заява представника Міноборони Німеччини у зв'язку з неіснуючою угодою НАТО не давати Україні танків і літаків) затримати Україну за допомогою зброї і чому передбачається громадянська війна проти великої європейської нації? Путінська Росія тримає якісь обіцянки? Якщо Макрон і Шольц переймаються продовольчою кризою у Північній Африці та інших місцях через блокування українських портів, то необхідно вжити заходів щодо створення гуманітарного конвою на Чорному морі та допомоги вантажним суднам України».

Також, за словами естонського політика, логічніше було б допомогти Україні чинити опір агресії і зрештою перемогти росію, яка намагається змінити світовий порядок.

«А Макрону та Шольцу — повісити трубку та терміново вирушити в Україну. Сподіваюся, що дивні дії Макрона й Шольца не викликані страхом втратити вплив у демократичній Європі, в яку в разі переможної війни обов'язково увійшла б Україна, а в перспективі й Молдова, і Грузія, а Білорусь звільнилася б від фактичної російської окупації. А Європа в цілому звільнилася б від російської екзистенціальної загрози принаймні на час. Хай живе Україна!»

Зазначимо, що розмова між Шольцом, Макроном та путіним відбулась у суботу. Під час цієї бесіди диктатор-вбивця начебто переконував колег, що російська армія не порушує законів ведення війни, та розповідав про «налагодження життя у звільненому Маріуполі» та в інших окупованих містах. Крім того, президент рф стверджував, що «готовий сприяти віднайденню варіантів для безперешкодного експорту зернових, включно з вивозом українського зерна з чорноморських портів».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що позиція Шольца щодо України може коштувати йому крісла канцлера Німеччини.

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