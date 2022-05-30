В ході вдалого наступу підрозділів Сил оборони ворог зазнав втрат та відійшов з населеного пункту Миколаївка Херсонської області, що призвело до панічних настроїв серед військовослужбовців інших підрозділів збройних сил російської федерації.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ та додали, що окупанти продовжують зазнавати втрат, що призводить до подальшого зниження морально-психологічного стану. Постійно збільшується кількість ворожого особового складу, який будь-яким чином намагається уникнути бойових дій.

Проте на низці напрямів ворог продовжує обстріли та готується до наступу, а також обстрілює прикордонні українські території з рф. Так, на Сіверському напрямку були нанесені удари в райони населених пунктів Бояро-Лежачі та Манухівка Сумської області і Янжулівка та Каменська Слобода Чернігівської області.

За іншими напрямками ситуація наступна:

На Слобожанському ворог продовжує підготовку до наступу, проводить вивчення імовірних шляхів висування, постачання озброєння та військової техніки і матеріальних засобів з території російської федерації.

На Слов’янському противник продовжує перегрупування військ для поновлення наступу у напрямках Ізюм — Барвінкове та Ізюм — Слов’янськ. У напрямку населеного пункту Курулька здійснив спробу ведення штурмових дій, успіху не мав та відійшов на раніше зайняті позиції.

На Донецькому напрямку ворог окрім артилерійських обстрілів завдав авіаційних ударів в районах Новоселівки та Лисичанська, ракетні удари нанесено в районах населених пунктів Соледар та Сіверськ.

На Лиманському напрямку ворог перегруповується та готується до наступу. Намагався провести розвідку маршрутів висування через водні перешкоди.

На Сєвєродонецькому напрямку противник веде штурмові дії в районах населених пунктів Сєвєродонецьк, Тошківка та Устинівка, бойові дії тривають.

На Бахмутському напрямку тривають бойові дії в районах населених пунктів Комишуваха, Новолуганське та Берестове.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог успіху не має, намагається посилити угруповання та поповнити втрати за рахунок застарілої та відновленої техніки.

Раніше у Командуванні Повітряними Силами ЗСУ розповіли, що український винищувач МіГ-29 в небі Херсонщини збив російський винищувач Су-35, який полював на літаки нашої штурмової авіації

Фото Оперативного командування «Південь» у соцмережах

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