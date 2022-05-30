Вдалим контрнаступом на Херсонщині ЗСУ довели російських військових до паніки, — Генштаб
В ході вдалого наступу підрозділів Сил оборони ворог зазнав втрат та відійшов з населеного пункту Миколаївка Херсонської області, що призвело до панічних настроїв серед військовослужбовців інших підрозділів збройних сил російської федерації.
Про це повідомили у Генштабі ЗСУ та додали, що окупанти продовжують зазнавати втрат, що призводить до подальшого зниження морально-психологічного стану. Постійно збільшується кількість ворожого особового складу, який будь-яким чином намагається уникнути бойових дій.
Проте на низці напрямів ворог продовжує обстріли та готується до наступу, а також обстрілює прикордонні українські території з рф. Так, на Сіверському напрямку були нанесені удари в райони населених пунктів Бояро-Лежачі та Манухівка Сумської області і Янжулівка та Каменська Слобода Чернігівської області.
За іншими напрямками ситуація наступна:
- На Слобожанському ворог продовжує підготовку до наступу, проводить вивчення імовірних шляхів висування, постачання озброєння та військової техніки і матеріальних засобів з території російської федерації.
- На Слов’янському противник продовжує перегрупування військ для поновлення наступу у напрямках Ізюм — Барвінкове та Ізюм — Слов’янськ. У напрямку населеного пункту Курулька здійснив спробу ведення штурмових дій, успіху не мав та відійшов на раніше зайняті позиції.
- На Донецькому напрямку ворог окрім артилерійських обстрілів завдав авіаційних ударів в районах Новоселівки та Лисичанська, ракетні удари нанесено в районах населених пунктів Соледар та Сіверськ.
- На Лиманському напрямку ворог перегруповується та готується до наступу. Намагався провести розвідку маршрутів висування через водні перешкоди.
- На Сєвєродонецькому напрямку противник веде штурмові дії в районах населених пунктів Сєвєродонецьк, Тошківка та Устинівка, бойові дії тривають.
- На Бахмутському напрямку тривають бойові дії в районах населених пунктів Комишуваха, Новолуганське та Берестове.
- На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог успіху не має, намагається посилити угруповання та поповнити втрати за рахунок застарілої та відновленої техніки.
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