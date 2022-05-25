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Алла Пугачова обіцяла «заговорити й не зупинитися», якщо на Галкіна заведуть справу в рф

12:08 25 травня 2022
Алла Пугачова та Максим Галкін

Російська співачка Алла Пугачова, яка виїхала з чоловіком Максимом Галкіним та дітьми Гаріком та Лізою до Ізраїлю, вперше з початку війни в Україні висловила свою позицію. Публічно вона не робила жодних заяв, ставлення Алли Борисівни до того, що відбувається, висловив її близький друг — відомий галерист і публіцист Марат Гельман.
За його словами, артистка називає те, що відбувається безумством.

«Вона, звичайно, не борець, не громадський діяч, не мислить себе громадським діячем, вона радше хвилюється за українців, ніж намагається боротися з російською владою. Те, що ми говорили, у неї, в основному, була така позиція, така емпатія жінки, яка переживає за людей, яких вона добре знає, які добре знають її і які зараз у біді», — сказав Гельман в інтерв'ю для «І гримнув Грем» на YouTube.

Також вона переживає за свою сім'ю та чоловіка Максима Галкіна, який різко виступив проти війни в Україні. У соціальних мережах говорить правду про так звану «спецоперацію», трагедію в Маріуполі та обстріл його рідної Одеси. За це гумористові загрожує кримінальна справа. Його концертну діяльність уже заборонили в росії.

«Вона розуміє вагу свого голосу. Вона каже, може стримано, але говорить про те, що це безумство. Але те, що я почув, що якщо на Максима порушать кримінальну справу, то «я почну говорити і тоді не зупинюся», — сказав Гельман.

Раніше Гельман опублікував фото з Гребенщиковим, Макаревичем та Пугачовою.

Галкін тим часом оголосив, що частину коштів від його гастрольного туру Ізраїлем буде перераховано на допомогу українським біженцям.

Алла Пугачова вперше прокоментувала чутки про розлучення з Галкіним.

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