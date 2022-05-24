«Це мій обов'язок»: Максим Галкін закликав підтримати біженців з України по всьому світу

Російський гуморист Максим Галкін, який з Аллою Пугачовою та дітьми виїхав до Ізраїлю та виступив проти війни в Україні, закликав допомогти біженцям із нашої країни по всьому світу. Артист записав відеозвернення, в якому назвав підтримку постраждалих українців персональною відповідальністю. Він підтвердив, що частину коштів зі своїх концертів перераховує до благодійних фондів, які допомагають біженцям з України.

«Зазвичай, займаючись благодійністю, я не розповідаю про свою участь. Але, вважаю, що зараз просто необхідно висвітлити діяльність тих, хто допомагає тим, хто потребує в цій катастрофічній ситуації. Вважаю допомогу біженцям з України своїм обов'язком, як громадянина росії, що поділяє відповідальність за те, що відбувається», — сказав Галкін.

Нагадаємо, концерти Галкіна заборонили в росії через його висловлювання про війну в Україні. На родину артиста навалилася хвиля критики, почалося цькування в росЗМІ, які розповсюджують фейки про зіркове сімейство — новини про нібито затримання Галкіна ізраїльською поліцією, про швидке розлучення з Пугачовою. Алла Борисівна вперше відреагувала на чутки.

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