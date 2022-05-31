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Події

«Машина замінована»: водій молоковозу не пустив рашистів у місто на Чернігівщині

13:30 31 травня 2022
молоковоз

Роман Гавриленко з Бобровиці робочим молоковозом розвернув колону ворожої техніки, що їхала зі сторони Браниці Ніжинського району. Чоловік, який працює на заводі сухого молока та масла, став на в’їзді та перекрив дорогу.

«На тому в’їзді ні блокпоста, ні наших військових, нікого не було. У мене в Бобровиці донька, онука, жінка. Треба захищати своїх. Тому й вирішив діяти, — повідомив українець виданню „Час Чернігівський“. — Колона техніки їхала від церкви до вокзалу. Спочатку БТРи, за ними — танки, колона десь метрів 300−400. Підігнав свою машину, розвернув поперек дороги. Вони під’їхали впритул. Вийшов до них. До мене підійшов офіцер. Кажу: „Давай побалакаєм“. А він: „Дай проєхать нам“. Два рази стрельнули з автомата вгору. Кажу: „Машина замінована“, — розвернувся і пішов до магазину, який був зачинений. Біля нього стояв знайомий, дивився за цим усім. Ми перекурили. А вони трохи постояли й почали розвертатися. Назад, у бік Браниці. Я сів у свого молоковоза, провів їх ще й до переїзду, щоб не заблудилися».

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Відомо, що у результаті мужнього вчинку Романа Гавриленка русня не зайшла в Бобровицю. Від керівництва, жартує водій молоковозу, премії ще не отримав, бо не бачив їх. То ж продовжує працювати і збирати у селян молоко.

Раніше Олександр Красківський, староста Замглаю на Чернігівщині, де точилися запеклі бої з рашистами, розповів, як захищали селище від російських військ і про перебування у полоні.

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