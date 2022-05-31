Багатий врожай картоплі без лазуриту та інших гербіцидів: що обов'язково потрібно зробити на дачі у червні (відео)

Прийдешнє літо, яке настане вже відзавтра, вимагатиме від дачників та городників проведення певних видів робіт. Про це нагадує білоруський вчений-агроном Петро Ломонос.

«Найголовніша робота з картоплі у червні — не допустити заростання її бур'янами», — розповідає фахівець.

Звичайно, хтось використовує для цього лазурит або інші гербіциди, але якщо власник ділянки хоче отримати в результаті екологічно чистий продукт, то може обійтися без хімії — виключно агротехнічними способами.

Слід зазначити, що Ломонос садить картоплю у «гребені», тому його грядки виглядають трохи незвично (дивіться на відео нижче).

«Хтось для боротьби з бур'янами пропалює картоплю, я ж роблю набагато простіше — беру граблі і з обох боків проходжуся ними по гребенях», — ділиться порадою досвідчений агроном.

Така обробка розпушує ґрунт, через що повітря потрапляє до картоплі, а бур'яни зникають. Проводити подібні роботи краще в сонячну або просто теплу погоду — тоді сходи бур'янів, напевно, засихають і гинуть.

Ще один вид діяльності, яким займається Петро Ломонос у червні — він застилає міжряддя соломою, яка не дозволяє бур'янам проростати, а також зберігає вологу. Це дуже важливо, тому що з кожним роком літа стають все більш посушливими навіть у Білорусі.

Крім того, на таких грядках буде набагато менше фітофтори, тому що солома оберігає від зараження. Оскільки фітофтора вражає в основному картоплю ближче до середини літа, з цієї точки зору багато фермерів намагаються вирощувати ранні сорти картоплі. І вже до кінця липня — початку серпня бадилля на картоплі засихає, і солома допомагає бульбам не зеленіти, зберігаючи «товарний» вигляд.

Ще одна порада агронома стосується підгортання картоплі — це бажано провести до 20 червня, тому що до цього часу у картоплі наростають столони, і підгортання може їх пошкодити, через що врожайність картоплі падатиме. Не можна забувати у червні і про боротьбу з фітофторою, бо якщо вона вразить картоплю на початку або в середині червня, то врожай різко знизиться — приблизно на 50 відсотків.

Про те, як вчені рекомендують боротися з фітофторою, а також колорадським жуком, дивіться у продовженні відео.

Нагадаємо, раніше досвідчені городники розповіли, як захистити врожай картоплі за допомогою березового дьогтю.

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