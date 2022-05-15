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Клуб споживачів

Додайте це при пересадці розсади у відкритий ґрунт, і вдячні томати завалять вас фантастичним урожаєм (відео)

12:34 15 травня 2022
Томати

У наші дні у зв'язку зі зростанням цін через напад росіян багато українців намагаються висаджувати якомога більше овочів на дачах та присадибних ділянках.

А оскільки досвіду у деяких «овочеводів-аматорів» не завжди вистачає, то незважаючи на зусилля, вони стикаються з тим, що розсада, яка світилася життям на підвіконні, при пересадці в грунт починає чахнути і стає не дуже красивою.

Про те, які кроки слід зробити для того, щоб цього не було, радить білоруський науковець-агроном Петро Ломонос.

Насамперед, потрібно пам'ятати, що при пересадці томати потрапляють з умов комфорту (висока температура, тепло) в більш «вороже» оточення: холодніший і вологіший грунт. Для того щоб помідори «не помітили» зміни у зовнішньому середовищі, їх необхідно підготувати. Насамперед, їх потрібно обробити антистресовими препаратами, найдоступнішим з яких вважається епін.

За 2−3 дні до висадки розчинами з епіном потрібно рясно обприскати помідори за допомогою пульверизатора. За цей час у них утворюється імунітет, і розсада приживеться набагато краще.

Ще один момент: у будь-якому ґрунті — чи то в теплиці, чи на вулиці — можуть бути шкідники, які можуть нападати на кореневу систему розсади. Щоб цього не було, ґрунт треба продезінфікувати. Найпростіший засіб для цього — зола. Її потрібно кидати в луночки для розсади та перемішувати.

Також є інші добрі способи, мікробіологічні. Насамперед йдеться про мікориз і триходерму.

Про те, як використовувати зазначені препарати, дивіться у продовженні відео.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, як можна збільшити врожай огірків, томатів та смородини.

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