32.37 / 31.88 33.76 / 33.44
Київ: +18
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Клуб споживачів

Важко повірити, але цей саморобний засіб швидко відмиває найбрудніші ванни, плити та унітази: блищать як новенькі (відео)

16:58 21 травня 2022
Важко повірити, але цей саморобний засіб швидко відмиває найбрудніші ванни, плити та унітази: блищать як новенькі (відео)

Багато господинь мріють про засіб, який допомагав би їм очищати найзабрудненіші поверхні без тривалого відмочування. І щоб його можна було купити за порівняно невеликі гроші.

Один із варіантів такого засобу запропонувала блогер-«чистюля» Олена Матвєєва.

На своєму youtube-каналі вона розповіла, як приготувати такий засіб та як його застосовувати.

«Друзі, для прибирання всього будинку можна приготувати пасту, яка по-перше коштує недорого, а по-друге, дійсно все відмиває, унітаз, раковину, сантехніку, ванну та багато іншого», — впевнена блогер.

Нагадаємо, раніше в мережі порадили саморобні засоби для ефективного миття вікон та для видалення будь-яких плям на одязі .

324

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Гривні

Деякі пенсіонери отримають підвищені пенсії одразу за чотири місяці: хто і коли може на це розраховувати

Мурахи

Щоб дерева були здоровими: сім простих способів, як позбутися мурах у саду (відео)

Полуниця

Дайте полуниці аспірин і готуйте величезні ящики для збирання врожаю: ягода буде велика та солодка (відео)

Покладіть у пральну машину пакет під час прання: ефект буде просто приголомшливим (відео)

Покладіть у пральну машину пакет під час прання: ефект буде просто приголомшливим (відео)

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.