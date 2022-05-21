Важко повірити, але цей саморобний засіб швидко відмиває найбрудніші ванни, плити та унітази: блищать як новенькі (відео)
Багато господинь мріють про засіб, який допомагав би їм очищати найзабрудненіші поверхні без тривалого відмочування. І щоб його можна було купити за порівняно невеликі гроші.
Один із варіантів такого засобу запропонувала блогер-«чистюля» Олена Матвєєва.
На своєму youtube-каналі вона розповіла, як приготувати такий засіб та як його застосовувати.
«Друзі, для прибирання всього будинку можна приготувати пасту, яка по-перше коштує недорого, а по-друге, дійсно все відмиває, унітаз, раковину, сантехніку, ванну та багато іншого», — впевнена блогер.
Нагадаємо, раніше в мережі порадили саморобні засоби для ефективного миття вікон та для видалення будь-яких плям на одязі .324
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