Як можна бути такими схожими: дружина Віктора Павліка показала зворушливу сімейну зустріч

Дружина Віктора Павліка Катерина Репяхова, яка показала його зворушливу зустріч із маленьким сином після двомісячної розлуки, повернулася до України. Через війну вона спочатку виїжджала на західну Україну, потім була у Європі, а останнім часом перебувала в Ізраїлі у своєї сестри. Дружина артиста вирішила повернутися до України, до Києва.

З Віктором вони перетнулися в Німеччині, а далі через Польщу попрямували додому. Катерина каже, що майже тиждень провела за кермом. Повернувшись на Батьківщину, вона не змогла стримати сліз. Зворушливе відео Катерина опублікувала в Інстаграмі.

Дорогою Віктор Павлік із сім'єю заїхав до рідної Теребовлі, до своєї мами. Вона вперше за довгий час побачила онука. Катерина зазначила, що бабуся, син та онук напрочуд схожі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що багато знаменитостей поступово повертаються до Києва. Співачка Світлана Тарабарова показала, що рашисти зробили з дитячим майданчиком біля її будинку.

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