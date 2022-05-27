«Бо ти моя Азовсталь!» Світлана Тарабарова та Макс Пташник присвятили пронизливий трек захисникам Маріуполя

Співачка Світлана Тарабарова, яка повернулася до свого будинку під Києвом та показала, як орки «денацифікували» дитячий майданчик, випустила пронизливий дуетний трек. Разом із музикантом Максом Пташником вона записала пісню «Бо ти моя Азовсталь!» про мужніх захисників Маріуполя.

Про нову роботу Світлана розповіла на своїй сторінці в Інстаграм.

«Є речі, про які хочеться кричати! Але зараз навіть думати про них треба пошепки… єдине, що нас тримає — кохання. Віримо, що настане день і ми зустрінемося під радісний гомін Софіївських дзвонів», — написала Тарабарова, представляючи новий трек.

«Ти найсильніша надія, бо ти моя Азовсталь!» — ці рядки особливо зворушили серця слухачів.

Раніше гурт KOZAK SYSTEM випустив потужну пісню «АЗОВ-СТАЛЬ», якою подякував мужнім воїнам.

А Сергій Танчинець та гурт БЕЗ Обмежень випустили зворушливу пісню 24/02 про перший день війни.

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