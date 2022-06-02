Завжди роблю так під час цвітіння полуниці, а потім урожай збираємо відрами (відео)

З настанням літа навіть ті дачники та городники, хто не встиг підгодувати полуницю у травні, отримують шанс на «виправлення помилок».

У цьому впевнені автори youtube-каналу «Генеральський сад».

На їхню думку, ніколи не пізно підгодувати полуницю у фазі бутонізації або під час цвітіння — для того, щоб вона дала багато смачної та великої ягоди.

Таке підживлення покращить засвоєння поживних речовин із ґрунту, покращить запилення та зав'язуваність плодів, підвищить вміст вітаміну С у плодах.

А це, у свою чергу, зробить ягоду кориснішою.

Йдеться про борне підживлення. При нестачі такого елемента, як бор, може спостерігатися усихання зав'язі та її скидання, і навіть деформація. Внаслідок цього ягода виростає скрючена і дуже дрібна.

Бор полуниці можна дати за допомогою препарату Ультрамаг бор, а також за допомогою інших засобів — детальніші поради дивіться у продовженні відео.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» нагадали городникам, що обов'язково потрібно зробити на дачі у червні.

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