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Чудо-підживлення для полуниці в травні: дайте її рослинам зараз, і вони незабаром засиплять вас великою і смачною ягодою (відео)

10:51 19 травня 2022
Чудо-підживлення для полуниці в травні: дайте її рослинам зараз, і вони незабаром засиплять вас великою і смачною ягодою (відео)

Можливо, не всі власники присадибних ділянок підозрюють, що якщо дати полуниці в травні підживлення, то ця рослина почне рости дуже швидко, при цьому збільшиться кількість плодів і ягода буде набагато солодшою.

Такою думкою поділилися автори youtube-каналу про садівництво та городництво.

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При цьому вони відзначають, що завдяки рекомендованому підживленню грунт під полуницею стане набагато родючим, так як «секретний засіб» містить усі необхідні для росту рослин речовини — азот, фосфор, залізо, калій, магній та йод, а також багато інших речовин, містять амінокислоти та вітаміни.

Для приготування «диво-підживлення» знадобиться два інгредієнти.

Перший — кропива. Заповнюємо нею піввідра кропивою та заливаємо доверху водою.

Другий компонент — сухі дріжджі — їх потрібно розфарбувати і висипати у відро. Отриманий розчин наполягаємо 5 днів, помішуючи щодня.

Потім розводимо розчин у пропорції «1 частина рідини до 20 частин води» і поливаємо їм полуницю під корінь по півлітра по вологій землі.

І результати не забаряться!

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» розповіли, як підгодувати полуницю, використовуючи звичайний аспірин та як збільшити врожай смородини.

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