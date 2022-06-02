Де дивитися онлайн Уельс — Україна: розклад трансляцій вирішального матчу за вихід на ЧС-2022

У неділю, 5 червня, у Кардіффі на стадіоні «Міленіум» пройде фінальний матч плей-оф за право зіграти на чемпіонаті світу, що пройде з 21 листопада по 18 грудня 2022 року в Катарі, між Уельсом (18-а позиція у рейтингу ФІФА) та Україною (27-а), яка в напруженому поєдинку обіграла на виїзді Шотландію.

Обидві збірні лише по одному разу брали участь у фінальному турнірі чемпіонату світу. Україна грала на ЧС-2006 у Німеччині, де дійшла до чвертьфіналу, аналогічне досягнення і в Уельса на ЧС-1958 у Швеції.

Суперники посіли другі місця у своїх відбірних групах. «Жовто-сині», набравши 12 очок (при цьому не зазнавши жодної (!) поразки — 2 перемоги та 6 нічиїх), відстали на шість балів від чинних чемпіонів світу французів. А ось британці з 15 очками в активі (4 перемоги, 3 нічиї, 1 поразка) пропустили вперед Бельгію.

У півфіналі плей-оф Уельс ще 24 березня на своєму полі обіграв Австрію — 2:1 (Бейл, 25, 51 — Забітцер, 64). А того дня, коли Україна перемагала Шотландію в Глазго, валлійці поступилися на виїзді Польщі у стартовому турі Ліги націй — 1:2 (Вільямс, 52 — Камінські, 72, Свідерські, 85).

Букмекери не бачать фаворита в майбутньому поєдинку. Наприклад, аналітики контори «Фаворит Спорт» пропонують поставити на перемоги Уельсу чи України з однаковим коефіцієнтом — 2,78, на нічию — за 3,25.

Раніше команди зустрічалися між собою тричі. У відборі на ЧС-2002 було зафіксовано дві нічиї (1:1 у Кардіффі та 1:1 у Києві), а в товариському поєдинку у 2016-му мінімальну перемогу відсвяткували «жовто-сині» (1:0).

У прямій трансляції матч Уельс — Україна на території нашої країни, починаючи з 19:00, покажуть телеканали «Індиго TV» та «Футбол 1».

Плей-оф відбору на ЧС-2022. Фінал

5 червня (неділя)

Уельс — Україна 19:00 «Індиго TV», «Футбол 1»

Нагадаємо, що переможець поєдинку вийде до фінальної частини мундіалю, де зіграє у групі В проти Англії, США та Ірану.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що легенда збірної Шотландії Грем Сунесс побажав Україні завоювати Кубок світу в Катарі.

84

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter