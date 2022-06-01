Легенда збірної Шотландії побажав Україні перемоги у плей-оф ЧС-2022 та здобуття Кубку світу

У середу, 1 червня, збірна України проведе у Глазго на стадіоні «Хемпден Парк» матч плей-оф відбору на ЧС-2022, фінальна частина якого пройде в Катарі з 21 листопада по 18 грудня цього року проти збірної Шотландії (початок — у 21:45).

Багато зірок футболу та знаменитостей підтримують «жовто-синіх» та бажають нашим хлопцям перемоги в майбутньому поєдинку. Є такі й серед самих шотландців — зокрема, легенда «тартанових» (54 матчі, участь на трьох чемпіонатах світу у 1978-му, 1982-му та 1986-му), ексфутболіст «Ліверпуля», «Сампдорії» та «Рейнджерс» Грем Сунесс.

«Будь то спорт, політика, мистецтво, що завгодно, ми маємо дати зрозуміти росії, що те, що вони роблять, неприйнятно. Я емоційний. Я не просто хочу, щоб Україна пройшла кваліфікацію, я хочу, щоб вони поїхали до Катару та виграли чемпіонат. Я не хотів би бути одним із шотландських гравців, які зіграють цього вечора. Я не знаю, де були б емоції. Мої емоції полягають у тому, що важливіше надіслати сигнал про неприйнятність поведінки росії, ніж сам футбол. Світ повинен об'єднатися та сказати їм це — ви можете почути емоції у моєму голосі. Це моє головне почуття в цій ситуації», — наводить слова 69-річного Сунесса, який виграв за свою кар'єру гравця та тренера 33 трофеї, британське видання Daily Mail.

Додамо, що до заявки збірної України на матч потрапили 23 футболісти. Як повідомляє сайт УАФ, із тих, хто перебуває в розташуванні «жовто-синіх», у майбутньому поєдинку точно не зіграють переможець Ліги чемпіонів у складі «Реалу» воротар Андрій Лунін, захисник Денис Попов та нападник Данило Сікан.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Олександр Зінченко нагадав про фартовість стадіону в Глазго .

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