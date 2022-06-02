Роналду не допоміг Португалії обіграти Іспанію в Лізі націй (відео)

У четвер, 2 червня, у десяти містах Європи пройшли матчі першого туру Ліги націй сезону-2022/2023, яка стартувала напередодні поєдинком між Польщею та Уельсом (2:1). Нагадаємо, переможцем минулого розіграшу стала збірна Франції, яка обіграла у фіналі команду Іспанії — 2:1.

Ліга націй. 1-й тур

Дивізіон А

Група 2

Чехія — Швейцарія — 2:1 (Кухта, 11, 58 — Окафор, 44).

Іспанія — Португалія — 1:1 (Мората, 25 — Орта, 82).

Дивізіон В

Група 2

Ізраїль — Ісландія — 2:2 (Абада, 25, Вайссман, 84 — Хельгасон, 42, Сігурдссон, 53).

Матч Албанія — росія відмінено.

Група 4

Словенія — Швеція — 0:2 (Форсберг, 39, з пенальті, Кулусевські, 88).

Сербія — Норвегія — 0:1 (Холанд, 27).

Дивізіон С

Група 2

Кіпр — Косово — 0:2 (Беріша, 65, Жегрова, 78).

Північна Ірландія — Греція — 0:1 (Бакасетас, 39).

Група 4

Грузія — Гібралтар — 4:0 (Кварацхелія, 12, Кашія, 33, Мікаутадзе, 87, Вако, 88).

Болгарія — Північна Македонія — 1:1 (Десподов, 13 — Рістовські, 50).

Дивізіон D

Група 2

Естонія — Сан-Маріно — 2:0 (Кірсс, 24, Тамм, 32).

Додамо, що у п'ятницю, 3 червня, будуть зіграні наступні матчі: дивізіон А — група 1: Франція — Данія, Хорватія — Австрія, група 4: Бельгія — Нідерланди; дивізіон С — група 3: Білорусь — Словаччина, Казахстан — Азербайджан; дивізіон D — група 1: Латвія — Андорра, Ліхтенштейн — Молдова.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що збірна України вигризла перемогу у Шотландії та вийшла до фіналу відбору на ЧС-2022.

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