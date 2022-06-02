Роналду не допоміг Португалії обіграти Іспанію в Лізі націй (відео)
У четвер, 2 червня, у десяти містах Європи пройшли матчі першого туру Ліги націй сезону-2022/2023, яка стартувала напередодні поєдинком між Польщею та Уельсом (2:1). Нагадаємо, переможцем минулого розіграшу стала збірна Франції, яка обіграла у фіналі команду Іспанії — 2:1.
Ліга націй. 1-й тур
Дивізіон А
Група 2
Чехія — Швейцарія — 2:1 (Кухта, 11, 58 — Окафор, 44).
Іспанія — Португалія — 1:1 (Мората, 25 — Орта, 82).
Дивізіон В
Група 2
Ізраїль — Ісландія — 2:2 (Абада, 25, Вайссман, 84 — Хельгасон, 42, Сігурдссон, 53).
Матч Албанія — росія відмінено.
Група 4
Словенія — Швеція — 0:2 (Форсберг, 39, з пенальті, Кулусевські, 88).
Сербія — Норвегія — 0:1 (Холанд, 27).
Дивізіон С
Група 2
Кіпр — Косово — 0:2 (Беріша, 65, Жегрова, 78).
Північна Ірландія — Греція — 0:1 (Бакасетас, 39).
Група 4
Грузія — Гібралтар — 4:0 (Кварацхелія, 12, Кашія, 33, Мікаутадзе, 87, Вако, 88).
Болгарія — Північна Македонія — 1:1 (Десподов, 13 — Рістовські, 50).
Дивізіон D
Група 2
Естонія — Сан-Маріно — 2:0 (Кірсс, 24, Тамм, 32).
Додамо, що у п'ятницю, 3 червня, будуть зіграні наступні матчі: дивізіон А — група 1: Франція — Данія, Хорватія — Австрія, група 4: Бельгія — Нідерланди; дивізіон С — група 3: Білорусь — Словаччина, Казахстан — Азербайджан; дивізіон D — група 1: Латвія — Андорра, Ліхтенштейн — Молдова.
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