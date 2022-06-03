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Не всі пенсіонери, які працюють, отримають перерахунок у червні, — Мінсоцполітики

10:24 3 червня 2022
Людина з ручкою

У червні працюючі пенсіонери, яким раз на два роки роблять перерахунок пенсій, отримають підвищені виплати. Правда, це стосується не всіх людей, які продовжили працювати після досягнення пенсійного віку.

Як пояснили у Міністерстві соціальної політики, на рахунки в уповноважених банках та у виплатних відомостях з підвищеною пенсією за червень включається доплата до раніше виплачених пенсій за квітень і травень. Виняток — працюючі пенсіонери, пенсії яких виплачуються у мінімальному розмірі. Для них додаткові перерахунки здійснюватимуть з 1 липня.

Перерахунок Пенсійний фонд України здійснив автоматично на підставі звітності роботодавців про страховий стаж та заробітну плату, набуті після 1 березня 2020 року. Йдеться про тих, кому пенсія була призначена або вже перерахована два роки тому — до 1 квітня 2020 року. Розмір збільшення пенсії визначається для кожного пенсіонера індивідуально у залежності від страхового стажу та зарплатні, з якої обчислюється пенсія.

Нагадаємо, що міністерка соціальної політики Марина Лазебна заявляла, що наступне підвищення пенсійних виплат очікується з липня, воно буде пов'язане з підвищенням прожиткового мінімуму.

Фото зі сторінки Мінсоцполітики у соцмережах

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