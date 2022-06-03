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Жовтіють кінчики листя часнику та цибулі: у чому причина та як її усунути

10:44 3 червня 2022
Часник

Часто дачники стикаються з тим, що рослини на городі починають в'янути — це не завжди пов'язане зі шкідниками.

Так, пожовтіння кінчиків у цибулі та часнику може свідчити, що рослинам не вистачає важливих елементів. Про те, як допомогти виправити ситуацію, пишуть автори ресурсу «Дачник» .

Таких причин може бути кілька:

Грунт. Щоб його розкислити, потрібно розвести 3 ст. л. кальцієвої селітри у 10 л води, пролити мінімум по склянці. Або 2 склянки золи розвести окропом і вилити у відро води.

Нестача азоту. Цибулеве пір'я стає жовтуватим або світло-зеленим, а кінчики біліють. Слід обприскувати листя надвечір нашатирним спиртом (3 ст. л. на 10 л води) або підживити по ґрунту кальцієвою селітрою — 3 ст. л. на 10 літрів води.

Нестача міді. Зазвичай кінчики біліють через надмірність торфу у грунті. Потрібно полити розчином хлорокису міді (1 ч. л. в 5 л води (0,1%-ний розчин)). Можна мідний купорос чи бордоську рідину.

Нестача калію. При цьому одночасно лист трохи закручується. Підживити хлористим калієм, розвівши 3 ст. л. на 10 л води та поливши по 1 склянці під кожну рослину.

Рослини рекомендують підгодовувати ближче до вечора. За сухої погоди спочатку потрібно їх добре полити водою.

Про те, на які хвороби можуть хворіти яблуні і як з цим боротися, читайте на нашому сайті.

Фото «Дачник»

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