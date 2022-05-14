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Листя на помідорах скручується «човником»: у чому причина і що робити

11:16 14 травня 2022
Томати

Помідори є однією із найпопулярніших культур на городах українських дачників. Багато хто з них іноді помічає, що листя на помідорах почало скручуватися. Як пише Telegram-канал «Моя дача. Сад і город», причин згортання листків у томатів дуже багато.

«По характеру скручування можна точно вгадати, чим ми не догодили висадженій розсаді», — йдеться в повідомленні каналу.

Так, якщо помідори крутяться догори «лодочкою», то тут всього два винуватці:

1. Картопляна попелиця, яка сидить на стеблах і, незважаючи на дрібні розміри, скручує листя догори. Справитися з нею складності не становить — оприскайте помідори будь-яким препаратом від колорадського жукa: Танрег, Κонфідор, Іскора, і вона загине. Тільки не треба зловживати оприскуванням. Листя не розпрямиться, і мушка продовжить сидіти, просто вона вже суха. А ось нове листя піде рости вже нормальним.

2. Що «шкідник» — погода. Взагалі-то помідори — рослини помірного клімату, їм протипоказані занадто холодні ночі і занадто гарячі дні. Якщо вдень температура піднімається вище 35 С, то листя скручуються в човник. Погіршує «хворобу» нестача вологи.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, як можна підвищити врожайність помідорів. Для цього можна використовувати різні підживлення. Також для підвищення врожайності дуже важливо боротися з попелицею.

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