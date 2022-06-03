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Аліна Паш публічно зізналася, що брехала про відвідання Криму

14:02 3 червня 2022
Аліна Паш

Співачка Аліна Паш, яка тривалий час намагалася всіх переконати, що не порушувала закон України під час відвідин Криму, публічно зізналася у брехні. Нарешті артистка знайшла сили сказати правду і визнати свою помилку після того, як власноруч знищила свою репутацію.

В інтерв'ю виданню «Свідомі» Аліна публічно визнала, що довідка про перетин кордону з Кримом була недійсною, що обдурила «Суспільне», беручи участь у нацвідборі на «Єврознавство». Співачка запевнила, що кається за те, що «своїми діями прямо чи опосередковано легалізувала окупацію Криму та війну росії проти України».

«Зараз я не хотіла б, щоб це звучало як виправдання. Однак, у якийсь момент я сказала неправду про те, як я потрапила до Криму. За це я хочу вибачитись перед громадськістю. Я справді до кінця не впевнена, як насправді все сталося.

Я сказала брехню в інтерв'ю «Суспільному», приношу свої вибачення мовнику та громадськості за це", — сказала Аліна. Вона не знімає з себе відповідальності і каже, робитиме все можливе, щоб заслужити на довіру.

«Я розумію, що мою репутацію дискредитовано, і довіри до мене немає. Я планую дати ще інтерв'ю у відео форматі, де можна оцінити мою щирість та, ймовірно, зробити нові оцінки. І, звичайно, не сподіваюся на розуміння чи кохання відразу — знаю, що найкраще скаже час і мої дії. Я рухаюся далі, намагаюся своєю творчістю та діяльністю заслужити на довіру та повагу тих, хто на мені поставив хрест», — сказала Аліна Паш.

Нагадаємо, співачка виграла національний відбір на «Євробачення», але після оголошення результатів спалахнув грандіозний скандал. Стало відомо, що Аліна Паш відвідувала окупований Крим та надала підроблену довідку про перетин кордону. Суспільний мовник ухвалив рішення щодо дискваліфікації співачки.

Замість Аліни на «Євробачення» вирушив гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania і завоював для України феєричну перемогу.

Музиканти продали на аукціоні трофей конкурсу — Кришталевий мікрофон та рожеву панаму соліста гурту за космічну суму, зібравши 11 млн гривень та 900 тисяч доларів.

Фото Інстаграм alinapash

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