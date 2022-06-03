Знаменитий футболіст та тренер «Динамо» Максим Шацьких знайшов роботу в Азії
Колишній футболіст і тренер київського «Динамо» Максим Шацьких, який також працював з Олександром Хацкевичем у російському «Роторі», працевлаштувався у рідному Узбекистані, за збірну якого він провів 61 поєдинок та забив 34 м'ячі.
43-річний фахівець через чверть століття повернувся до ташкентського «Пахтакора», ставши спортивним директором клубу, повідомляє офіційний сайт 14-разового чемпіона Узбекистану. На своєму посту Шацьких займатиметься вибудовуванням системи взаємодії команд різного віку клубу (від академії до першої команди), а також — пошуком молодих талановитих футболістів.
Нагадаємо, що найкращий бомбардир в історії чемпіонатів України (разом із Сергієм Ребровим) — вихованець «Пахтакора». Але вже у 18-річному віці талановитий форвард перейшов у саратовський «Сокіл-РЖД». Найяскравіше нападник проявив себе у київському «Динамо», куди його запросив Валерій Лобановський. За 10 років виступів за «біло-синіх» (у 1999−2009 роках) Шацьких у 328 матчах забив 142 м'ячі.
Додамо, що у поточному чемпіонаті Узбекистану «Пахтакор» із 17 очками після дев'яти зустрічей посідає шосте місце, з грою у запасі відстаючи від лідера лише на три очки.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що колишній воротар «Динамо» Святослав Сирота серйозно постраждав через обстріл на передовій.
Фото ФК «Динамо», ФК «Пахтакор»82
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