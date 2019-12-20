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Александр Хацкевич возглавил российский клуб (фото)
Бывший наставник киевского «Динамо» Александр Хацкевич, уволенный со своего поста в августе после фиаско в квалификации Лиги чемпионов с «Брюгге» (0:1, 3:3), продолжит тренерскую карьеру в России.
В пятницу, 20 декабря, 46-летний белорусский специалист назначен главным тренером волгоградского «Ротора», занимающего первое место во втором по силе дивизионе чемпионата России. В штаб Хацкевича вошел его бывший помощник в «Динамо» Максим Шацких.
Александр Хацкевич во время подписания контракта с «Ротором»
Напомним, что Александр Хацкевич, кроме киевского «Динамо», работал также в минском «Динамо», юношеской и национальной сборных Беларуси, «Витебске», а также входил в состав тренерского штаба сборной Украины.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что бывший помощник Реброва и Хацкевича испанец Висенте Гомес возглавил «Олимпик».
Фото ФК «Динамо», ФК «Ротор»
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!