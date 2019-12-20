Александр Хацкевич возглавил российский клуб (фото)

Спорт

Бывший наставник киевского «Динамо» Александр Хацкевич, уволенный со своего поста в августе после фиаско в квалификации Лиги чемпионов с «Брюгге» (0:1, 3:3), продолжит тренерскую карьеру в России.

В пятницу, 20 декабря, 46-летний белорусский специалист назначен главным тренером волгоградского «Ротора», занимающего первое место во втором по силе дивизионе чемпионата России. В штаб Хацкевича вошел его бывший помощник в «Динамо» Максим Шацких.

Александр Хацкевич во время подписания контракта с «Ротором»

Напомним, что Александр Хацкевич, кроме киевского «Динамо», работал также в минском «Динамо», юношеской и национальной сборных Беларуси, «Витебске», а также входил в состав тренерского штаба сборной Украины.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что бывший помощник Реброва и Хацкевича испанец Висенте Гомес возглавил «Олимпик».

Фото ФК «Динамо», ФК «Ротор»

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