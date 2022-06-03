Британці стурбовані: Єлизавета II за станом здоров'я не зможе бути присутньою на церковній службі на її честь

У п'ятницю, 3 червня, у Соборі Святого Павла в Лондоні відбудеться подячна служба на честь Єлизавети II та 70 років її правління. Проте самої королеви там не буде. Її представить принц Чарльз. Рішення про те, що Її Величність не піде на службу, було несподівано прийнято та оголошено напередодні ввечері.

Пресслужба Букінгемського палацу повідомила, що королева повністю насолодилася першим днем урочистостей з нагоди Платинового ювілею і вдячна своїм підданим за виражені ними теплі почуття. Йдеться про військовий парад, який відбувся у Лондоні 2 червня.

Проте надвечір Єлизавета відчула «певний дискомфорт». Тому, на жаль, вона не зможе бути присутньою на церковній службі.

Британські ЗМІ поки що не знають, наскільки серйозне нездужання, яке змусило королеву відмовитися від відвідування Собору Святого Павла.

Цікаво, що ввечері вже після того, як рішення щодо церковної служби було прийнято, Єлизавета провела церемонію запалення маяків. Королева особисто натиснула на велику кнопку у вигляді земної кулі у дворі Віндзорського замку. Після цього по всьому Сполученому Королівству спалахнули справжні та віртуальні маяки, а також десятки тисяч ліхтариків. Стіни деяких будівель, насамперед Букінгемського палацу, прикрасилися голограмами із зображеннями Її Величності.

На цій церемонії Єлизавету супроводжував її онук принц Вільям.

ЗМІ та користувачі соцмереж відзначають той факт, що принц Гаррі та Меган Маркл поки що дійсно тримаються в тіні. Під час авіашоу Сассексів не пустили на балкон Букінгемського палацу. Натомість Меган і Гаррі розважали неповнолітніх членів королівської сім'ї. Принц Гаррі був у цивільному костюмі, оскільки його було офіційно позбавлено усіх офіцерських звань та почестей.

Повідомляється, що після параду та авіашоу у палаці відбувся приватний обід, на якому були присутні лише члени королівської родини. Саме тоді й відбулася перша зустріч королеви з Лілібет, молодшою донькою Гаррі та Меган. Малій 4 червня виповнюється рік.

Очікується, що Сассекси будуть присутні на службі у Соборі Святого Павла.

А ось принца Ендрю там точно не буде. Букінгемський палац оголосив напередодні, що син Єлизавети II хворий на ковід.

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