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Події

«Просто заради забави»: на Херсонщині рашисти розстріляли подружжя на очах рідних

15:13 3 червня 2022
Світлана й Сергій Ланевичі

Російські окупанти розстріляли на Херсонщині подружжя — Світлану й Сергія Ланевичів з Високопілля. Це трапилося 1 червня на їхньому подвір'ї, повідомила «Центру журналістських розслідувань» голова громади Ганна Шостак-Кучмяк.

«Все сталось о 7:30 ранку, подружжя Ланевичів були у себе на подвір’ї. Повз них йшли п’яні „днрівці“ і, мабуть, шукали на свою голову пригод. Увірвалися до них і застрелили — спочатку Сергія, а потім Світлану. Стріляли впритул, на очах у старенької матері Світлани. Це вбивство шокувало й обурило всю громаду. Місцеві допомогли організувати похорон. Сергій і Світлана Ланевичі були щасливим подружжям. Чоловік раніше обіймав посаду начальника управління праці та соцзахисту населення Високопільської райдержадміністрації, а після адміністративної реформи 2020 року не працював. Виїхати на підконтрольну уряду України територію вони не змогли: у Високопіллі залишались старенькі та важкохворі батьки».

Жодних причин, за словами голови громади, для вбивства не було. Ймовірно, вважає вона, окупанти просто відчувають свою швидку кончину, тому просто вбивають мирних людей заради забави. Наразі ситуація у тимчасово окупованому Високопіллі залишається вкрай важкою. Бо тут немає ліків і продуктів, окупанти тероризують та катують місцевих мешканців.

Нагадаємо, рашист, який застрелив беззбройного українця на Сумщині, вже отримав в УКраїні довічний термін.

Читайте також: «Я повністю винен у тих злочинах, у яких мене звинувачують»: в України винесли другий вирок рашистам

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