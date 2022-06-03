Артем Пивоваров та Надя Дорофєєва випустили чуттєву пісню на вірші Шевченка
Артем Пивоваров та Надя Дорофєєва на сотий день боротьби проти російських агресорів випустили чуттєву пісню «Думи» на вірші Тараса Шевченка «Думи мої, думи мої». Це другий дует у рамках авторського проекту Пивоварова «Твої пісні. Мої ноти». Він був створений для популяризації та підтримки української культури, поетів та письменників через музику.
«Ми переживаємо нелегкі часи. Перебуваючи в безперервному потоці інформації, намагаємось заповнити екзистенційну порожнечу. Ми постійно в собі, віч-на-віч зі своїми думками, з якими буває складно. Але ми повинні розуміти, що кожен українець із усіма його переживаннями та складнощами потрібен своїй країні як ніколи. Україна — наша матуся, яка приймає нас такими, якими ми є. Вона живе усередині нас. І те саме ми хочемо бачити в наших дітях», — прокоментував роботу Артем.
«Мільйони українців були змушені залишити свій будинок через війну. Сум за Батьківщиною, який відчував Шевченко, коли писав цей вірш — саме те, що кожен переживає зараз. Коли я їздила з благодійними концертами Європою, зрозуміла, що ще ніколи так не сумувала за Україною, Києвом, домом, своїми людьми, українцями… Іноді дуже важко залишатися з цими важкими думками наодинці. Тому нам усім потрібно не потонути в цих „думах“, допомогти собі, один одному та країні виплисти, вистояти, зберегти свій культурний код. Зараз найважливіша місія у тому, щоб українська культурна спадщина жила та голосно звучала!,» — DOROFEEVA.
Кліп зняли у чорно-білих тонах.
На сотий день війни пісню українською мовою «Молитва» випустила Світлана Лобода. Через музику вона висловила свої емоції та заявила свою позицію.142
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