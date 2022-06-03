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Суспільство та люди

Дітям до 14 років дозволили виїжджати з України за е-паспортом

17:10 3 червня 2022
Катерина Павліченко

Нещодавно в Україні стала доступною нова послуга — одночасне оформлення ID-картки та закордонного паспорту, зокрема, 14-річними підлітками. А тепер Державна міграційна служба спростила порядок видачі, продовження та заміни паспортів для дітей.

За словами заступниці міністра внутрішніх справ України Катерини Павліченко, це суттєво полегшує перетин кордону. Водночас Держприкордонслужба контролює законність такого виїзду.

«Кожна дитина має можливість перетинати державний кордон в обох напрямках на підставі паспорта громадянина України для виїзду за кордон, термін дії якого продовжено, а також на підставі паспорта для виїзду за кордон її батьків чи законних представників, до якого внесено інформацію про цю дитину», — зазначила вона.

Наразі працює ще одна новація — можливість батькам чи законним представникам дитини сформувати та використовувати е-паспорт для виїзду за кордон дитини віком до 14 років.

Матеріал про те, що робити, якщо під час воєнного стану втрачено паспорт або закінчився термін його дії, читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото МВС

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