Під час воєнного стану втрачено паспорт або закінчився його термін дії: що робити

Щодня через війну кількість внутрішньо переміщених осіб зростає. Поспіхом полишаючи свої домівки, люди часто забувають взяти важливі документи або ж у паніці гублять їх. Але, за словами фахівців, вихід є.

Всім, хто перебуває на території України, у період воєнного стану, при собі необхідно мати такі документи (або хоча б один з них), що посвідчують особу і підтверджують громадянство України:

паспорт громадянина України у формі картки або у формі книжечки,

паспорт громадянина України для виїзду за кордон.

Для іноземців та осіб без громадянства:

посвідка на постійне проживання,

посвідка на тимчасове проживання,

посвідчення біженця,

посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту.

Ніхто не застрахований від того, що з документами може щось статися. Наприклад, їх втрата чи знищення під час війни, або закінчення терміна дії. Що робити за конкретних ситуацій, пояснює помічниця юриста практики судових спорів Дарія Палієнко.

Як відновити документ при втраті або знищенні?

Віднедавна територіальні органи та територіальні підрозділи ДМС, розташовані не в зоні бойових дій, відновили роботу. Працівники надають адміністративні послуги та приймають документи, зокрема, для оформлення ID-картки, закордонного паспорта громадянина України, посвідок на постійне та тимчасове проживання. Оформити документи можна в будь-якому територіальному органі чи підрозділі ДМС, незалежно від місця реєстрації. Відновити документи ви можете і у відділенні ЦНАПу. Про можливість отримання такої послуги рекомендуємо попередньо уточнювати у найближчому відділенні, куди плануєте прийти (номери телефонів вказані на офіційних сайтах).

У Києві ЦНАПи вже працюють з 10:00 до 16:00. Більше інформації можна отримати, зателефонувавши до call-центру: (044) 202 60 38, (044) 202 60 39.

Для зручності Мінцифра підготувала спеціальну мапу, яка показує ЦНАПи, що працюють під час війни. Там можна дізнатися найближчий до вас відкритий ЦНАП, графік його роботи та контактний номер. Щоб скористатися:

через смартфон — виберіть вашу область та населений пункт у спадному списку,

через комп’ютер — натисніть на вашу область та зелену позначку ЦНАП на мапі.

Користуйтеся завантаженими за допомогою мобільного застосунку «Дія» е-паспортом та е-паспортом для виїзду за кордон. Щоб зберегти можливість відображення електронних документів у «Дії», не рекомендується виходити з облікового запису або перевстановлювати його. Внаслідок цього електронні документи тимчасово можуть не відображатися.

Мінцифра запустила новий тимчасовий документ на період воєнного стану, завдяки якому можна підтверджувати свою особу. Це єДокумент. Він містить паспортні дані особи та РНОКПП. єДокумент наразі доступний для всіх користувачів «Дії».

Якщо ж можливості відновити документи немає, то пам’ятайте: до документів, які посвідчують особу та підтверджують громадянство України, відносяться також дипломатичний паспорт України; службовий паспорт України; посвідчення особи моряка; посвідчення члена екіпажу; посвідчення особи на повернення в Україну; тимчасове посвідчення громадянина України. Документом, що посвідчує особу, є також посвідчення водія.

Як бути, якщо скінчився термін дії паспорту?

Українці, іноземці та особи без громадянства, які на законних підставах перебувають на території України, в період воєнного стану можуть не хвилюватися про те, що строк дії документа, який посвідчує їхню особу, закінчився чи вони по досягненню 25- і 45-річного віку не встигли вчасно вклеїти в українські паспорти у формі книжечки нові фотокартки.

На період дії воєнного стану можна пред’являти документ, строк дії якого закінчився, або до якого своєчасно не вклеєна фотокартка. Якщо ж ви перебуваєте на території, де не ведуться активні бойові дії, звертайтеся за послугами до органів ДМС або до ЦНАП.

Крім того, Кабмін прийняв постанову, яка дозволяє продовжувати термін дії закордонного паспорта на 5 років та вносити інформацію про дитину віком від народження до 18 років до закордонних паспортів батьків/законних представників із зазначенням їхніх персональних даних. Інформація про дитину, внесена до паспорта для виїзду за кордон законного представника, посвідчує особу та підтверджує громадянство України такої дитини. Це можна зробити безкоштовно у день звернення до органу ДМС.

Тобто громадяни України можуть перетнути кордон з закордонним паспортом, строк дії якого продовжено, а також діти на підставі такого паспорту, якщо до нього внесено інформацію про дитину. Це положення діє на період воєнного стану та ще рік після його припинення чи скасування.

Як тільки ми всі дізналися про «тривожну валізку», то перше, що ми мали туди покласти, були особисті документи. Нині щодня ми перебуваємо в нестабільних умовах. Проте, де б ми не були, задля безпеки уповноважені особи завжди перевіряють документи. Тому рекомендуємо вам обачно ставитися до цього: всі документи заховайте у папку, де їм не зашкодять зовнішні фактори, а сумку тримайте при собі. Також обов’язково завантажте мобільний застосунок «Дія» та допоможіть з цим тим, хто цього потребує.

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