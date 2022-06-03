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Книга рецептів

Гречка по-французьки: ви здивуєтеся, як це легко та неймовірно смачно

17:30 3 червня 2022
Гречка по-французьки

З гречкою можна приготувати безліч як корисних, так і смачних страв. Наприклад, нафарширувавши кашею та грибами кабачки. Ну, а варіантів із м'ясом зовсім не перерахувати.

Про те, як приготувати гречку по-французьки, розповідають автори «Простих рецептів» .

Складові:

  • Гречка — 2 склянки;
  • Вода — 4 склянки;
  • Цибуля — 4 шт.;
  • Морква — 2 шт.;
  • Сир — 250 гр;
  • Куряче філе — 600 гр.

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Приготування:

  • Промити гречку, висипати в посуд для запікання та залити водою.
  • Дрібно нарізати цибулю, подрібнити моркву, сир та нарізати кубиками куряче філе.
  • Гречку посолити, зверху викласти шарами курку, цибулю, моркву та сир.
  • Накрити фольгою та відправити у духовку, розігріту до 180 градусів на 50 хвилин. За 10 хвилин зняти фольгу.

Раніше фудблогерка Вікторія Попін поділилася секретом приготування вареників із начинкою з домашнього сиру, вареної гречки та цибулі.

Фото — скріншот

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