Гречка по-французьки: ви здивуєтеся, як це легко та неймовірно смачно
З гречкою можна приготувати безліч як корисних, так і смачних страв. Наприклад, нафарширувавши кашею та грибами кабачки. Ну, а варіантів із м'ясом зовсім не перерахувати.
Про те, як приготувати гречку по-французьки, розповідають автори «Простих рецептів» .
Складові:
- Гречка — 2 склянки;
- Вода — 4 склянки;
- Цибуля — 4 шт.;
- Морква — 2 шт.;
- Сир — 250 гр;
- Куряче філе — 600 гр.
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Приготування:
- Промити гречку, висипати в посуд для запікання та залити водою.
- Дрібно нарізати цибулю, подрібнити моркву, сир та нарізати кубиками куряче філе.
- Гречку посолити, зверху викласти шарами курку, цибулю, моркву та сир.
- Накрити фольгою та відправити у духовку, розігріту до 180 градусів на 50 хвилин. За 10 хвилин зняти фольгу.
Раніше фудблогерка Вікторія Попін поділилася секретом приготування вареників із начинкою з домашнього сиру, вареної гречки та цибулі.
Фото — скріншот351
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