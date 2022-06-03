Гречка по-французьки: ви здивуєтеся, як це легко та неймовірно смачно

З гречкою можна приготувати безліч як корисних, так і смачних страв. Наприклад, нафарширувавши кашею та грибами кабачки. Ну, а варіантів із м'ясом зовсім не перерахувати.

Про те, як приготувати гречку по-французьки, розповідають автори «Простих рецептів» .

Складові: Гречка — 2 склянки;

Вода — 4 склянки;

Цибуля — 4 шт.;

Морква — 2 шт.;

Сир — 250 гр;

Куряче філе — 600 гр.

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Приготування: Промити гречку, висипати в посуд для запікання та залити водою.

Дрібно нарізати цибулю, подрібнити моркву, сир та нарізати кубиками куряче філе.

Гречку посолити, зверху викласти шарами курку, цибулю, моркву та сир.

Накрити фольгою та відправити у духовку, розігріту до 180 градусів на 50 хвилин. За 10 хвилин зняти фольгу.

Раніше фудблогерка Вікторія Попін поділилася секретом приготування вареників із начинкою з домашнього сиру, вареної гречки та цибулі.

Фото — скріншот

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