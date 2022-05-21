Кабачки, фаршировані грибами та гречкою: правильне меню при діабеті

Щороку кількість хворих на цукровий діабет збільшується, і пацієнти змушені весь час дотримуватись відповідного харчування. Якщо ви думаєте, що такі страви несмачні та нецікаві — помиляєтесь. Кулінарка з Вінниці Валентина Кошова радить приготувати кабачки. Цю страву в її родині, де є діабетики, обожнюють.

Інгредієнти:

кабачки — 2 чи 3 середнього розміру

гречка — 150 грамів

печериці — 300 грамів

цибуля ріпчаста — 1

помідори — 2 шт

часник — 1 зубчик

сметана — 1 столова ложка

масло рослинне (для обсмажування)

сіль, спеції

Приготування:

Гречку промивають, заливають водою і ставлять на вогонь. Як тільки вода закипить, в каструлю додають попередньо нарізану цибулю.

Поки гречка вариться нарізають гриби й подрібнюють часник. Викладають їх на сковорідку і пасерують близько 5 хвилин. Далі до грибів додають гречку з цибулею і всю суміш обсмажують до готовності, періодично перемішуючи.

Очищені кабачки розрізають уздовж і вичищають м'якуш. Виходять човники.

З м’якоті, подрібненої на тертці, роблять соус, додаючи сметану і борошно. Потім соус готують на сковороді приблизно 5−7 хвилин. В човники з кабачків акуратно викладають начинку з гречки, цибулі та печериць, поливають соусом і запікають в духовці близько 30 хвилин.

Готові фаршировані кабачки подають з красиво нарізаними томатами.

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