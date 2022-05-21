Кабачки, фаршировані грибами та гречкою: правильне меню при діабеті
Щороку кількість хворих на цукровий діабет збільшується, і пацієнти змушені весь час дотримуватись відповідного харчування. Якщо ви думаєте, що такі страви несмачні та нецікаві — помиляєтесь. Кулінарка з Вінниці Валентина Кошова радить приготувати кабачки. Цю страву в її родині, де є діабетики, обожнюють.
Інгредієнти:
- кабачки — 2 чи 3 середнього розміру
- гречка — 150 грамів
- печериці — 300 грамів
- цибуля ріпчаста — 1
- помідори — 2 шт
- часник — 1 зубчик
- сметана — 1 столова ложка
- масло рослинне (для обсмажування)
- сіль, спеції
Приготування:
Гречку промивають, заливають водою і ставлять на вогонь. Як тільки вода закипить, в каструлю додають попередньо нарізану цибулю.
Поки гречка вариться нарізають гриби й подрібнюють часник. Викладають їх на сковорідку і пасерують близько 5 хвилин. Далі до грибів додають гречку з цибулею і всю суміш обсмажують до готовності, періодично перемішуючи.
Очищені кабачки розрізають уздовж і вичищають м'якуш. Виходять човники.
З м’якоті, подрібненої на тертці, роблять соус, додаючи сметану і борошно. Потім соус готують на сковороді приблизно 5−7 хвилин. В човники з кабачків акуратно викладають начинку з гречки, цибулі та печериць, поливають соусом і запікають в духовці близько 30 хвилин.
Готові фаршировані кабачки подають з красиво нарізаними томатами.
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