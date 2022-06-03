У зруйнованому Харкові відновлюють плату за комуналку, але спишуть попередні нарахування

У Харкові, який досі потрапляє під удари рашистів, підприємства ЖКГ з 1 червня відновили нарахування плати за послуги.

Як повідомили у харківській міськраді, протягом трьох місяців працівники комунальних підприємств робили все можливе, щоб навіть в умовах війни місто жило: ремонтували трубопроводи, відновлювали тепло- та водопостачання, прибирали двори, вивозили сміття, запускали ліфти та ін.

За цей час із харків'ян не брали плату за комунальні послуги, проте підприємства не мають фінансової можливості продовжувати роботу в такому режимі.

Багато об'єктів критичної інфраструктури було знищено або зазнало серйозних пошкоджень під час обстрілів росіян, і щоб підприємства могли їх відновити та підготувати місто до нового опалювального сезону, було прийнято рішення відновити оплату послуг ЖКГ.

Водночас наголошується, що всі нарахування за комуналку з 24 лютого до 1 червня спишуть. Комунальники зроблять перерахунок, і вже у липні мешканці міста отримають квитанції з нарахуванням за минулий місяць. Якщо у харків'ян була заборгованість з оплати до 24 лютого, то вона також буде внесена до платіжки.

А тим, хто весь цей час оплачував послуги, зроблять перерахунок і внесені суми врахують як оплату з 1 червня. Тарифи на комунальні послуги залишаються незмінними.

Раніше заступниця міністра громад та територій Наталія Хоцяновська повідомляла, що споживачі, які були відсутні за місцем реєстрації понад 30 днів, мають звертатися до постачальників комунальних послуг, щоб їм не провадили нарахування. Це стосується приміщень, які не обладнані лічильниками. Їм не нараховуватимуть плату, якщо вони документально підтвердять свою відсутність. Якщо у квартирах лічильники є, то потрібно все одно подавати показники, навіть якщо вони залишилися незмінними.

Також борги можуть списати тим, українцям, чиє житло було зруйноване внаслідок бойових дій, але лише після того, як запрацює реєстр знищеного та пошкодженого житла

Ілюстративне фото Харківської ОДА із соцмереж

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