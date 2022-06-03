В інтерв’ю британському виданню Sky News генерал та глава кіберкомандування США Пол Накасоне вперше підтвердив, що вони з колегами «провели серію операцій» у відповідь на вторгнення росії в Україну.

«Я кожного дня» стурбований ризиком російської кібератаки, спрямованої на США, — сказав Пол Накасоне, — тому дії на випередження в кіберпросторі, які дозволяють виявити російських хакерів та їхні наміри, є дієвим засобом захисту США та союзників. Ми провели серію операцій по всьому спектру: наступальні, оборонні та інформаційні операції".

Генерал не розповів детальніше щодо наступальних операцій, але пояснив, що вони були законними, здійснювалися під повним цивільним наглядом за військовими та згідно з політикою, ухваленою в Міністерстві оборони.

«Моя робота — надавати низку варіантів дій міністру оборони й президенту, що я й роблю», — додав Накасоне.

Раніше повідомлялося, що США вирішили не передавати Україні розвіддані про генералів рашистів.

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