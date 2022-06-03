Підгодовуємо томати без хімії: чотири простих народних способи

Досвідчені городники радять дачникам, які хочуть отримати хороший урожай помідорів, підживлювати рослини у липні-серпні рідким комплексним добривом із йоду, золи та борної кислоти.

Втім, на своїй ділянці можна використати і народні засоби догляду за рослинами, як радять автори «Моя дача. Сад та город».

Зола. 1 склянку золи розчинити у 10 літрах води та полити грядку.

Дріжджі. Пакетик сухих дріжджів змішати з 2 столовими ложками цукру, додати трохи теплої води. Потім розмішати з 10 літрами води та поливати кущі з розрахунку 0,5 літри на кущ.

Коров'як. Половину відра гною залити водою до верху, накрити кришкою та залишити на тиждень у теплому місці. Потім розбавити водою у співвідношенні 1:10. На кожен кущ помідорів використати по 0,5−1 л.

Кропива. Ємність наповнити кропивою на дві третини, залити водою не до верху і залишити під кришкою настоюватися у теплому місці на 7−10 днів. Літр настою змішати з 10 літрами води та поливати по 1−2 літри на кущ.

Поради про те, як правильно видаляти у помідорів нижнє листя і навіщо це робиться, читайте на нашому сайті.

Фото Pixabay

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