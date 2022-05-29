Додайте йоду і борної кислоти: чим підживити томати в липні та серпні

Городниця Олена Черкевич продовжує ділитися власним досвідом підживлення овочів, щоб отримати багатий врожай. Так, у липні-серпні, коли живлення рослин від коренів переходить на другий план, застосовуємо позакореневе підживлення рідким комплексним добривом з йоду, золи і борної кислоти.

⁣⠀

«Золу (1,5−2 л) розводимо в 5 л окропу, добре перемішуємо і даємо охолонути, а потім додаємо до суміші ще води, щоб кінцевий обсяг дорівнював 10-літровому відру, — радить Олена Черкевич. — Додайте до суміші пляшечку йоду і пакетик борної кислоти (10 г). Суміш настоюємо добу. Перед використанням розводимо 1 літр настою в відрі води, на кожну рослину вносимо під корінь по 1 л розчину. Завдяки цьому фаза родючість настає раніше, а рослини набувають стійкості до ураження фітофторою.

Рекомендується ставити в теплицю місткість з рідким гноєм, можете помістити в неї жмут сухого сіна. Вночі це хороші «виробники» вуглекислого газу.

Слідкуйте за вологістю ґрунту, не допускайте перегріву верхніх шарів і в'янення рослин.

Підгортати томати не слід, інакше вони відвернуть від наливу і дозрівання плодів на утворення коренів на підсапаних частинах стебла".

24

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter