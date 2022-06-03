«Жирний крем не підходить»: як доглядати за шкірою влітку

Влітку наша шкіра потребує особливого догляду через вплив сонця та спеки. Шкіра стає сухішою, проявляються зморшки. Як уникнути передчасного старіння, розповіла консультантка у сфері краси Наталія Савчук.

«Очищуйте шкіру вранці та ввечері. Для цього використовуйте м’які засоби, які не містять спирту. Звичайне мило теж не підходить. Влітку не можна робити глибокі пілінги для очищення шкіри, адже в цю пору вона позбавлена захисту. 1−2 рази на тиждень робіть очищувальні маски. Це дозволить глибше очистити шкіру та надовше зберегти її свіжою. Використовуйте легкий крем для обличчя, який містить сонцезахисний фактор. Жирний крем не підходить. Не потрібно наносити крем товстим шаром, лише трішки, щоб не забити пори. Крем не повинен лишати жирного блиску».

За словами Наталії, у спеку шкіра найбільше страждає від зневоднення, тому такий догляд вкрай необхідний.

«Пийте багато простої очищеної води. Не менше 1,5 літра на день. Налягайте на сезонні овочі та фрукти. Це важливо, адже вони будуть надавати шкірі всі необхідні вітаміни. Не забувайте про сонцезахисний крем. На жаль, як би сильно не подобалось засмагати, та це некорисно для нашої шкіри. Тому користуйтесь засобом для захисту від сонця або для безпечної засмаги. Що більше ми засмагаємо, то швидше старіє наша шкіра. Тому її необхідно постійно зволожувати. І не забувайте про сонцезахисні окуляри, щоб вберегти обличчя від надмірної міміки. Якщо під сонячним промінням ми будемо жмуритись, то швидко з’являться гусячі лапки навколо очей, а позбутись їх ох як нелегко».

А як доглядати за шкірою під час війни, розповіла дерматологиня Катерина Бабіко.

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