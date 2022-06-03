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Суспільство та люди

«У росію нах*й»: в Україні за шалені гроші продали унікальний дорожній знак

18:59 3 червня 2022
Дорожній знак нахуй

«Укравтодор», який нещодавно виставив на аукціон дорожній знак «Нах*й, знов нах*й, до росії нах*й», продав його за 631 тисячу гривен.

«Відбувся перший благодійний онлайн-аукціон „Укравтодору“ на „Prozorro.Продажі.“, завдяки чому ми зібрали кошти на допомогу для наших захисників. Впродовж години зареєстровані учасники конкурували за можливість стати власником унікального знаку, який був створений на третій день війни», — повідомили в компанії.

Після початку широкомасштабного російського вторгнення «Укравтодор» дав вказівку демонтувати чи замальовувати дорожні знаки з назвами населенних пунктів, аби ворог, який користувався застарілими картами, не міг розуміти, де він знаходиться. З аналогічним проханням зверталися й до всіх українців.

Натомість був створений універсальний вказівник для окупантів, який в деяких областях навіть встановили.

За такий знак, стартова ціна якого була 50 тисяч гривень, торгувалися 29 учасників. Впродовж 3 раундів аукціону ціна лота зросла до 631 тисячі гривень.

«Гроші з продажу будуть перераховані на спеціальний рахунок Національного банку України на потреби ЗСУ», — додали в «Укравтодорі».

Раніше повідомлялося, що «Укроборонпром» продав на аукціоні іменну ручку американського президента Джо Байдена — переможець заплатив за лот 600 тисяч гривень, які підуть на закупівлю пікапів для новоствореного 47 батальйону ЗСУ.

А 3 червня має завершитися онлайн-аукціон ART CAN HELP («Мистецтво може допомогти»), лотами на якому стали предмети мистецтва відомих майстрів — Івана Марчука, Марії Примаченко, Віктора Зарецького, Анатолія Криволапа, Олександра Ройтбурда, Олександра Сухоліта, Олега Тістола, Алли Горської, Любові Панченко… Половину виручених коштів планують передати Фонду «Повернись живим» для порятунку життів захисників України.

Фото «Укравтодору»

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