Ворог посилив угруповання у Сєвєродонецьку, але ЗСУ успішно відбивають усі атаки

Розпочалася сто перша доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Ворог концентрує найбільші сили на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках і веде штурмові дії в Сєвєродонецьку, посиливши своє угруповання за рахунок мобілізаційного резерву 2-го армійського корпусу. В місті тривають запеклі вуличні бої, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ у ранковому зведенні.

На Бахмутському напрямку ворог веде наступ під прикриттям артилерії, проте успіху не має, і за результатами вогневого ураження від українських підрозділів відійшов.

На Лиманському напрямку, в районі населеного пункту Старий Караван, окупанти намагаються взяти під контроль ділянку лівого берега річки Сіверський Донець, а на Слов’янському — проводив безуспішні штурмові дії у напрямку населеного пункту Богородичне і зазнав втрат при спробі напрямку на Вірнопілля.

Тим часом за даними американського Інституту вивчення війни, російські війська провели безуспішні атаки на південний схід та південний захід від Ізюму та на захід від Лиману, але навряд чи зможуть забезпечити велике просування до Слов'янська.

Також противник досяг незначних успіхів у східній частині Сєверодонецька, але українські сили продовжують проводити локальні контратаки в місті та його околицях, вважають американські аналітики. Крім того, ворог не зміг відновити втрачені позиції на північному сході Херсонської області і продовжував обороняти раніше зайняті позиції.

Сили оборони України за минулу добу на Донецькому та Луганському напрямках відбили дев’ять атак ворога, знищивши танк, артилерійську систему, 6 бойових броньованих машин, 2 спеціальні броньовані автомобілі та 3 одиниці автомобільної техніки, а підрозділи протиповітряної оборони збили крилату ракету, тактичний розвідувальний БПлА «Елерон» та два БПлА типу «Орлан-10».

Нагадаємо, напередодні українські воїни збили «високоточний» дрон ворога, який вважався дроном-камікадзе.

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