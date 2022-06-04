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Події

У Польщі на двох українок напали з ножем, одна із жінок загинула

10:43 4 червня 2022
У Польщі на двох українок напали з ножем, одна із жінок загинула

У польському містечку Нацпольському Мазовецькому воєводстві загинула 29-річна громадянка України — вона стала жертвою нападу двох невідомих, повідомляє місцевий ресурс tvn24. Подруга загиблої також отримала поранення, але вижила.

За даними польської поліції, двоє чоловіків прибули до місця проживання українок на автомобілі, один із яких вийшов і напав на жінок. Потім нападник та його спільник зникли з місця злочину. Екстрені служби на місце інциденту викликали сусіди постраждалих.

Відомо, що в момент нападу у квартирі, де проживають українки, перебували двоє дітей (2,5 роки та 5 місяців). Їх доправили до лікарні на обстеження.

Тим часом підозрювані в нападі потрапили в аварію і авто з'їхало в кювет, проте водій і пасажир залишили автомобіль, продовживши втечу пішки. Незабаром одного з них затримали поліцейські — він перебував у стані алкогольного сп'яніння. Іншого затримали за кілька годин, він виявився громадянином України.

Нагадаємо, у середині травня автобус, який прямував із Польщі, потрапив у смертельну ДТП на території Кіровоградської області.

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