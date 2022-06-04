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Події

Рашисти обстріляли Луганщину: загинуло четверо людей, зокрема мати та дитина

11:23 4 червня 2022
Наслідки обстрілу Сєверодонецька

Під час запеклих боїв на Луганщині у місті Гірське 3 червня від обстрілів російської армії загинули мати з дитиною, а мешканець сусіднього міста Золоте отримав поранення, несуміжне з життям. Також стало відомо про загиблого три дні тому мешканця Гірського. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його інформацією, є поранені серед цивільних і в Сєвєродонецьку, де росіяни несуть втрати, проте підсилюються, і знову продовжують штурмувати місто. Напередодні вони вкотре намагалися відрізати населений пункт, обстрілявши ще один міст. Один із снарядів влучив у досі вцілілу квартиру. На щастя, батько із сином, які там перебували, залишилися неушкодженими, тож українські військові евакуювали їх до безпечного місця поза межами Сєвєродонецька.

Квартира після влучення вигоріла повністю

Загалом за минулу добу у Сєвєродонецьку та Лисичанську було пошкоджено щонайменше по шість багатоповерхівок, у Гірському — 8 будинків, у Новоіванівці — 7, у Врубівці — 6, — підрахували в ОВА.

А по Сумщині на світанку 4 червня завдав ударів ворожий літак — наразі відомо про чотири вибухи на території Сумського району. Втім, як повідомив очільник влади регіону Дмитро Живицький, жертв серед цивільного населення вдалося уникнути. Дані про руйнування ще уточнюються.

Уламки ракети

Нагадаємо, раніше стало відомо про наслідки ранкових обстрілів території Одещини. Літаки стратегічної авіації рф завдали удару крилатою ракетою по одному з районів області, яка потрапила в сільське підприємство. Відомо про двох постраждалих.

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