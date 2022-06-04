Томати, огірки та перець після цієї підгодівлі пруть уві всю без зупинки, і завжди дають ранній врожай (відео)

З настанням літа багато дачників намагаються допомогти рослинам швидше набрати зелену масу та дати перший урожай. Свій рецепт подібного підживлення дають і автори каналу «Генеральський сад».

При цьому вони рекомендують обходитися без шкідливої хімії і використовувати тільки натуральні елементи.

Так, для томатів, огірків, перцю та інших городніх культур вони радять використовувати підживлення, яке складається з трьох елементів — трьох трав.

Насамперед, це кропива, яка містить у великих кількостях азот — він потрібний рослинам на початку вегетації. Також у кропиві є калій та фосфор для зростання коріння, підвищення імунітету, ряд інших мікроелементів. Вибирати траву краще за ту, яка ще не цвіла.

Друга трава, яку можна додати — це чистотіл. Він багатий на йод, що покращує розвиток рослин, підвищує врожайність.

І третя трава — це кульбаба. Він, крім мінеральних речовин, містить речовини, які пригнічують розвиток хвороб у рослин.

Загалом заповнюємо травою відро наполовину, і подрібнюємо — так трава швидше ферментується. Більшою мірою автори каналу радять класти кропиву, і в меншій пропорції — чистотіл та кульбаби. Далі заповнюємо відро доверху водою.

Як готувати саму підгодівлю, дивіться у продовженні відео.

Як писали «ФАКТИ», незважаючи на існуюче в деяких українців упередження в тому, що пиво — лише «звеселяючий» слабоалкогольний напій, це далеко не відповідає істині. Пиво може успішно застосовуватися на дачі та присадибній ділянці, оскільки підвищує стійкість розсади перед хворобами та посухістю. Крім того, воно сприяє формуванню великих та солодких плодів.

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