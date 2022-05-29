Поділіться пивом з помідорами, баклажанами та огірками: вони точно віддячать вам величезним урожаєм (відео)

Незважаючи на існуюче у деяких українців упередження в тому, що пиво — лише «звеселяючий» слабоалкогольний напій, це далеко не відповідає істині.

Пиво може успішно застосовуватися на дачі та присадибній ділянці, оскільки підвищує стійкість розсади перед хворобами та посухістю. Крім того, воно сприяє формуванню великих та солодких плодів.

У цьому переконані автори youtube-каналу про садівництво та городництво.

На їхню думку, не варто сумніватися в тому, що пиво не дасть плодам, що зав'язалися, обсипатися, тому врожай малини, смородини і яблунь дійсно збільшується. А ще пиво покращує якість плодів, оскільки сприяє набору цукру в них, тому не шкодуйте пива для підживлення також томатів, баклажанів та огірків. Плюс пиво врятує від павутинного кліща та жужелиці.

І для добрива і для обробки від шкідників готується розчин за одним рецептом: 2 літри світлого пива на відро води.

Отриманим розчином проводять обприскування рослин. Оптимальний варіант — три пивні обробки з інтервалом на тиждень. Якщо ж шкідників багато, знадобиться потужніший засіб.

У складі пива міститься цілий комплекс корисних речовин: фосфор, кальцій, калій, магній, вітаміни групи В та ін.

Але використовувати для цього потрібно продукт з коротким терміном зберігання, так як це свідчить про те, що воно «живе». При цьому темне пиво, що включає високий відсоток алкоголю, на городі краще не застосовувати.

Як приготувати підживлення з пива для рослин

1. Набрати цебро води, залишити на добу, щоб вона відстояла і прогрілася до кімнатної температури.

2. Через добу в окрему ємність вилити залишки, попередньо вимірявши обсяг.

3. Додати 9 частин води, тобто пропорція має бути 1 до 9.

4. Приготовленим добривом можна поливати розсаду та всі культурні рослини на городі. На одну дорослу рослину достатньо близько 100 мл підживлення. Попередньо посадки варто полити водою, щоб земля наситилася вологою.

Як приготувати універсальне добриво на основі напою та бур'янів

1. Наповнити відро листям та стеблами бур'янів наполовину. Бажано використовувати бур'яни з тонкими стеблами, які швидко перегниють. Дозріваючих або вже дозрілих насіння на траві бути не повинно.

2. Залити водою до верху.

3. Додати 1 л продукту, ретельно перемішати.

4. Прикрити кришкою нещільно.

5. Залишити у теплому місці на тиждень.

6. Коли добрива перетвориться на зелену кашку, його можна використовувати для поливу під корінь, розбавляючи водою. На 1 частину потрібно взяти 10 частин води. Дане добриво здатне замінити будь-які інші підживлення.

Які рослини небажано поливати таким підживленням, щоб не нашкодити врожаю:

картопля;

листові салати;

цибуля;

часник.

Крім того, за допомогою слабоалкогольного напою можна позбутися шкідників у саду та городі.

Як позбутися комах на городі за допомогою пива

1. Приготувати кілька пластикових пляшок.

2. Зрізати верхню частину.

3. Наповнити нижню частину пінним напоєм на третину.

4. Розставити саморобні пастки біля грядок, розвісити на деревах та чагарниках, проробивши цвяхом дірочки біля верхньої кромки.

5. Кожного ранку перевіряти пастки, викидаючи комах, що накопичилися в них.

Цей універсальний продукт також допомагає прискорити дозрівання компосту. Зазвичай на приготування компосту потрібно 2−3 роки, але якщо періодично проливати купу пивом, його можна буде використовувати вже через рік.

Нагадаємо, раніше «ФАКТИ» писали, як за допомогою пива боротися з головним знищувачем розсади — капустянкою, а також з садовими слимаками.

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