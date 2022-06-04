«Не дозволяйте вбивцям називати вас «побратимами»: Зеленський звернувся до мерів міст США

Президент України Володимир Зеленський, який прийняв вірчу грамоту від посла США, закликав мерів низки міст Сполучених Штатів Америки розірвати всі зв'язки зі своїми містами-побратимами в росії.

Про це він заявив у ході виступу на щорічній конференції мерів США.

«Світ бачив різні тиранії. В різний час. Під різними прапорами. І їх об'єднує те, що вони зневажають правничий та свободи пересічних людей. Тирани не визнають правничий та свободи місцевого самоврядування. І зазвичай саме вільні люди в містах, які обирають все ж таки свободу, ставлять крапку в історії тиранів. І щоб поставити таку точку, потрібно не дозволяти тиранам користуватися зв'язками із вільним світом. Будь-якими зв'язками», — наголосив Зеленський.

Він зазначив, що десятки американських міст зберігають так зване побратимство із містами російської федерації. Зокрема, Чикаго і москва, Джексонвілл і мурманськ, Сан-Дієго та владивосток, Олбані і тула.

«Що дають вам ці зв'язки? Напевно, нічого. А от росії вони дозволяють говорити, що вона навіть після початку такої війни не ізольована», — додав президент України.

У своєму виступі він також розповів, що російська армія робить із мирними містами України. За його словами, одні з найбільш смертоносних ракет, які росія застосовує проти Української держави, розроблені та виробляються в єкатеринбурзі — побратимі американського міста Сан-Хосе.

Водночас одна з бригад, які чинили звірства проти українців у Бучі, походить із хабарівського краю росії, столиця якого хабаровськ залишається побратимом Портланда. Зеленський уточнив, що для того, щоб відновити нормальне життя у Бучі та Бучанській громаді, потрібно звести близько двох тисяч будівель — звичайні житлові будинки, школи, спортивні об'єкти, медичні установи.

«Закликайте тиснути на росію ще більше. Не допомагайте їй виправдовувати себе. Не зберігайте зв'язки із нею. І прошу, будь ласка, не дозволяйте тим, хто став убивцями, називати вас своїми побратимами», — закликав глава Української держави.

Він також звернувся до мерів США з проханням допомагати Україні ще більше та брати участь у відновленні українських міст та громад, звільнених від загарбників.

Нагадаємо, у телезверненні до українців за підсумками 99-го дня повномасштабної війни Зеленський закликав забути словосполучення «друга армія світу», яке спочатку виглядало загрозливо, потім небезпечно, після Бучі — викликало огиду, а зараз — насмішку.

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