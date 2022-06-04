Понад сто окупантів, 9 танків та 13 БМП: названо втрати ворога за добу

Протягом минулої доби українські воїни ліквідували понад сотню російських убивць (всього з початку війни втрати ворога склали 31050 осіб), 9 танків (1376 з 24 лютого), 13 бойових машин піхоти (загальна кількість втрат — 3379) та велика кількість іншої техніки росіян.

Найбільші втрати ворог зазнав на Запорізькому напрямку. Дані щодо втрат путінських нелюдів уточнюються, тому цифра втрат російських фашистів в Україні може значно зрости.

Про те, як відбувається боротьба із ворогом, показали бійці Сил спеціальних операцій.

«Проста формула: до оператора СЗГ України додаєте ПТРК „Стугна“, на виході отримуєте знищену ворожу вантажівку та кілька „хороших“ окупантів. Місце приготування „коктейлю“ — Харківщина. Працюємо далі!» — підписали вони ролик.

Як писали «ФАКТИ», на Донецькому напрямку росіяни зосереджували основні зусилля в районі міста Сєвєродонецьк, де під прикриттям вогню артилерії вели штурмові дії в житлових районах східної частини міста. Росіяни мають частковий успіх, активні бойові дії тривають.

Також раніше «ФАКТИ» писали про те, що навідниці «Принцесці» дозволили пофарбувати бойову САУ в рожевий колір.

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