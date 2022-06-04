ВСУ вперто борються у Сєвєродонецьку, і ворог намагається «мститися» обстрілами міст України, — Генштаб

Російські окупанти продовжують завдавати ракетних та авіаційних ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури на території України, а на Донецькому напрямку зосередили всі зусилля на встановленні повного контролю над Сєверодонецьком.

Як повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ, для досягнення своєї злочинної мети ворог обстрілював із ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню Сєверодонецьк, Лисичанськ, Устинівку і Тошківку. Також було завдано авіаційних ударів вертольотами Ка-52 неподалік Гірського, Яковлівки і Мирної Долини, а літаками Су-25 — по околицях населеного пункту Устинівка.

Тим часом по Бахмуту, Краматорську, Костянтинівці та Лисичанську окупанти випустили чотири ракети з тактичного комплексу «Точка-У», а по Слов’янську та Соледару завдали ракетно-авіаційних ударів.

На Бахмутському напрямку ворог застосовував міномети, ствольну артилерію та реактивні системи залпового вогню по районах населених пунктів Торецьк, Нью-Йорк, Врубівка, Покровське, а також завдав авіаційних ударів вертольотами Ка-52 неподалік Берестового та Клинового.

В районі міста Донецьк противник обстрілював населені пункти Микільське, Красногорівка, Веселе і Новоселівка. Застосував озброєння літаків Су-25 по районах Новомихайлівки, Мар’їнки. Ракетно-авіаційних ударів завдано і по населеному пункту Курахове.

На Лиманському напрямку ворог застосував артилерію поблизу Святогірська, Стародубівки та Миколаївки.

На Слобожанському ж напрямку противник продовжує зосереджувати резерви для спроб продовження наступальних дій в напрямках населених пунктів Ізюм, Барвінкове та Словʼянськ.

А на новоокупованих територіях півдня України ворог застосовував реактивні системи залпового вогню по районах Гуляйполя, Оріхова і Зеленого Гаю. Також авіаційний удар літаками Су-25 завдано по населеному пункту Кам’янське.

«Російські окупанти, щоб хоч якось виправдати руйнування цивільних об’єктів на території України, продовжують інформаційні вкиди про розташування військових підрозділів в школах, лікарнях та церквах», — констатують українські військові.

Нагадаємо, український військовий експерт Олег Жданов констатував, що президент росії володимир путін нині повторює шлях нацистського диктатора Адольфа Гітлера, який навесні 1945 року намагався змінити хід війни, щотижня міняючи фельдмаршалів. Таким чином він прокоментував таємниче зникнення командувача окупаційними військами в Україні генерала Дворнікова.

Фото t. me/luhanskaVTSA/

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