Ворог застосував фосфорні боєприпаси у боях на Харківському напрямку, почав наступ на Слов'янському та відступив на Миколаївському, — Генштаб

Російські війська продовжують завдавати ракетних та авіаційних ударів по об’єктах військової та цивільної інфраструктури на території України, зокрема, у Києві.

У Генштабі ЗСУ розповіли про стан справ на фронті на ранок 102-ї добу спротиву українців широкомасштабній російській агресії.

На Волинському та Поліському напрямках зберігатися загроза ракетних та авіаційних ударів з території білорусі.

На Сіверському напрямку ворог з артилерії обстріляв об’єктів інфраструктури у районах населених пунктів Старикове та Катеринівка Сумської області, а також населеного пункту Кам’янська Слобода Чернігівської області.

На Харківському напрямку противник зосередився на утриманні зайнятих позицій та недопущенні подальшого просування наших військ до кордону, завдає удари по позиціях наших військ поблизу Харкова. Російські окупанти застосували фосфорні боєприпаси у районі населеного пункту Черкаські Тишки.

На Слов’янському напрямку ворог завершив перегрупування військ, веде наступ у напрямках Довгеньке — Долина та Бражківка — Вірнопілля.

На Донецькому напрямку противник веде наступальні дії з метою оточення підрозділів ЗСУ в районах Сєверодонецька і Лисичанська та блокування основних логістичних шляхів.

На Лиманському напрямку ворог веде наступ у напрямку Святогірська та намагається витіснити наші війська на правий берег річки Сіверський Донець.

На Сєверодонецькому напрямку окупанти ведуть штурмові дії у місті Сєвєродонецьк, контролюють східну частину міста. Противник намагається вести наступ у напрямку Ниркове — Миколаївка.

На Південнобузькому напрямку, в очікуванні наступальних дій наших військ, противник провів мінування узбережжя річки Інгулець.

На Миколаївському напрямку ворог розгорнув до двох реактивних батарей та двох батарей ствольної артилерії. Намагався відновити свої втрачені позиції на напрямку Сухого Ставка й Лозового. Зазнав значних втрат та відійшов.

«За минулу добу на Донецькому та Луганському напрямках відбито п’ять атак ворога, знищено три танки, чотири артилерійські системи, одинадцять бойових броньованих машин, двадцять шість одиниць автомобільної техніки. Підрозділи протиповітряної оборони збили бойовий вертоліт Ка-52 та два БПЛА типу «Орлан-10». Зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил на Східному напрямку знищили ворожий літак, імовірно «Су-34», та БпЛА типу «Форпост» на Південному напрямку. Засобами протиповітряної оборони Військово-Морських Сил було уражено чотири крилаті ракети «Калібр», — повідомили у Генштабі.

Раніше у Генштабі повідомляли, що на Слобожанському ж напрямку противник продовжує зосереджувати резерви для спроб продовження наступальних дій в напрямках населених пунктів Ізюм, Барвінкове та Словʼянськ.

Фото Генштаба ЗСУ

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