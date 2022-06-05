Королеву Єлизавету II привітали ведмежа Паддінгтон, Джеймс Бонд та зірки поп та рок-музики

Третій день святкування Платинового ювілею Єлизавети II завершився в Лондоні грандіозним концертом за участю зірок світової величини, що є представниками різних напрямків сучасної музики. Сцену було зведено на площі перед Букінгемським палацом. Натовп глядачів почав збиратися за кілька годин до початку шоу.

На «Платинову вечірку у палаці» (офіційна назва гала-концерту) було продано понад 20 тисяч квитків. Велася пряма телетрансляція. Її можна було подивитися на гігантських екранах у різних містах Великобританії та країн Співдружності.

Королева не змогли особисто бути присутньою на концерті. Нагадаємо, 96-річна Єлизавета відчула «певний дискомфорт» після першого дня святкування та утримується від відвідування решти заходів.

Проте Її Величність викликала шквал аплодисментів, з'явившись перед початком концерту на екранах у комічному відео з ведмежатком Паддінгтоном.

Ролик тривалістю приблизно дві з половиною хвилини було записано заздалегідь. Єлизавета II сидить за столом у вітальні офіційної лондонської резиденції з Паддінгтоном. Вона пригощає ведмежа чаєм і зізнається, що теж любить апельсиновий мармелад (в українському дубляжі двох фільмів про Паддінгтона класичний англійський мармелад перекладається як апельсинове варення). Після цього королева дістає зі своєї сумочки бутерброд із мармеладом. Вона зазначає, що, як і її гість, вона також завжди зберігає запас мармеладу «про всяк випадок». Тільки ведмежа ховає свій під капелюхом, а королева — у сумочці. Паддінгтон схвально киває, вітає Її Величність із ювілеєм і смішно п'є чай прямо з носика чайника.

Відео дало старт концерту. З промовами виступили принц Чарльз та принц Вільям. Вони подякували королеві за все, що вона зробила для країни та для них особисто. Вільям також згадав свого дідуся принца Філіпа.

Принц Чарльз із дружиною Каміллою та сестрою принцесою Анною

У концерті взяли участь багато знаменитих музикантів, у тому числі рок-гурт Queen із солістом Адамом Ламбертом, німецький композитор Ганс Циммер, італійський тенор Андреа Бочеллі, автор десятка легендарних мюзиклів Ендрю Ллойд Веббер, американські співачки Дайана Росс та Аліша Кіз, рок-ветеран Род Стюарт, молодий британський співак Сем Райдер, який посів друге місце на пісенному конкурсі «Євробачення» у травні 2022 року. Виступ Елтона Джона показали на гігантських екранах.

Учасники легендарного гурту Queen Брайан Мей та Роджер Тейлор із солістом Адамом Ламбертом (у центрі)

Дайана Рос

Ендрю Ллойд Веббер та Лін-Мануель Міранда

Також на екранах демонстрували вітання від Деніела Крейга, виконавця ролі Джеймса Бонда. Актор із гумором нагадав про інше відео, в якому він знявся разом із Єлизаветою та її улюбленими собаками у 2012 році для відкриття Літньої Олімпіади в Лондоні.

Свого відеовітання надіслали Мішель Обама, Джулія Робертс, Джуді Денч та інші знаменитості.

У центрі уваги опинилися принц Джордж, старший син принца Вільяма та Кейт Міддлтон. Він сидів поруч із батьком і матір'ю, а також молодшою сестрою принцесою Шарлоттою.

Джордж був у чудовому настрої та радісно підспівував виконавцям, коли йому подобалися пісні.

Принц Джордж із батьком

Особливе захоплення у дитини викликала пісня Sweet Caroline, яку заспівав Род Стюарт.

Рід Стюарт

Герцогиня Кембриджська була у білій сукні торгової марки Self Portrait за 400 фунтів (500 доларів).

Кейт Міддлтон із принцесою Шарлоттою

Були також майже всі члени королівської сім'ї. Не було принца Ендрю. Як причину його відсутності на всіх ювілейних заходах пресслужба Букінгемського палацу назвала ковід. Повідомляється, що Ендрю заразився коронавірусом напередодні Платинового ювілею.

Не було принца Гаррі з його дружиною. За всі чотири дні урочистостей Сассексов бачили лише 3 червня на службі подяки в Соборі Святого Павла. Очевидно, що очікування тих, хто сподівався на примирення Гаррі та Вільяма, не виправдалися.

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