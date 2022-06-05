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Україна

Ворог намагається продовжити наступ на Слов'янськ та Святогірськ, але зазнає величезних втрат, — Генштаб

18:59 5 червня 2022
Військова техніка ЗСУ

На Слов’янському напрямку 5 червня ворог зосередив зусилля на продовженні наступу в напрямку населеного пункту Слов’янськ. Рашисти обстрілюютьв цивільну інфраструктуру в районах населених пунктів Чепіль, Дібрівне, Вірнопілля, Довгеньке та Богородичне.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ та додали, що окупанти безуспішно намагались вести наступальні та штурмові дії в районах населених пунктів Богородичне та Довгеньке.

На інших напрямках ситуація наступна:

  • На Донецькому ворог завдав авіаційних ударів по цивільній інфраструктурі в районах міст Слов’янськ та Лисичанськ.
  • На Лиманському — відновив наступ в районі населеного пункту Святогірськ, має значні втрати у живій силі, озброєнні і техніці. Веде штурмові дії у напрямку населеного пункту Старий Караван. Бойові дії тривають.
  • На Бахмутському противник вів штурмові дії в районах населених пунктів Білогорівка та Миколаївка. Ворог зазнав значних втрат у живій силі та техніці. Успіху не має, бойові дії тривають.
  • На Південнобузькому напрямку окупанти вдавалися до штурмових дій в районі населеного пункту Біла Криниця з метою відновлення раніше втраченого положення. Після вогневого ураження відійшли на раніше зайняті позиції.

«Противник продовжує зазнавати значних втрат в ході ведення бойових дій на території України. З метою поповнення підрозділів російські загарбники проводять заходи примусової мобілізації на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей», — додали у Генштабі.

За інформацією журналіста Романа Цимбалюка, у російському Південному військовому окрузі у зв'язку з великими втратами серед особового складу планують відправляти в Україну для участі у «спеціальній військовій операції» військовослужбовців-жінок. Так, у 58 загальновійськовій армії (в/ч 47084, Владикавказ) на посади командирів взводів та рот уже призначили жінок-офіцерів, які на даний момент перебувають у пунктах постійної дислокації, але готуються їхати в Україну.

Раніше в Асоціації реінтеграції Криму заявляли, що в окупованному Херсоні поширюються розмови, щодо можливості призначення «керівником силового блоку» колаборанта часів Януковича — колишнього очільника СБУ Олександра Якименка.

Фото Генштаба ЗСУ

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