З Днем журналіста-2022: щирі вітання та красиві листівки

У понеділок, 6 червня, в Україні святкують День журналіста. Саме 6 червня 1992 року Спілка журналістів України увійшла до Міжнародної федерації журналістів, яка є найбільшою у світі організацією професійних працівників ЗМІ.

Офіційно свято було затверджене указом президента Леоніда Кучми 25 травня 1994 року.

У світі День журналіста відзначають 8 вересня. Це день вшанування пам'яті журналіста Юліуса Фучика. Саме 8 вересня 1943 року фашисти стратили письменника та публіциста.

Сучасне суспільство неможливе без інформації, без професійного погляду на події та факти нашого життя. Тому День журналіста — це не лише дата для представників четвертої влади, а й для кожного українця.

Особливо зараз, коли Україна живе за умов повномасштабного вторгнення росії. Робота журналістів дуже важлива, оскільки ворог веде війну не лише на суші, морі та в повітрі, а й на інформаційному фронті, розповсюджуючи численні фейки. А завдяки журналістам українці та світова спільнота можуть дізнатися достовірну інформацію про військові злочини, які скоюють окупанти.

За даними Національної спілки журналістів України, за час повномасштабного вторгнення російські окупанти вбили вже 32 працівників ЗМІ. Це підтверджені факти загибелі медійників за різних обставин. Серед них — журналісти та представники ЗМІ, убиті під час виконання професійних обов'язків чи захисту нашої держави в лавах ЗСУ, а також медійники, які стали цивільними жертвами російської війни.

Тому «ФАКТИ», вітаючи колег, щиро бажають їм не лише натхнення та творчих успіхів, а й обов'язково — мирного неба над головою! З нашим професійним святом, друзі!

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Ти не письменник, але творець —

Майстер слова, молодець!

Нехай лається редактор —

Це тимчасовий фактор!

Грошей і слави всенародної —

Від професії благородної!

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Вітаємо українських журналістів з їх професійним святом. Шлях журналіста непростий і дуже відповідальний. Хай же ваша інформація завжди буде найсвіжішою та найцікавішою, а життя сповнене тільки приємних новин.

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З Днем журналіста Вас сьогодні

Ми привітати раді,

Нехай роботою благородною

Залишається Правда,

Репортаж від Істині,

Інтерв'ю у Чесності,

Ваш почесний обов'язок — нести

Світло сучасності!

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Журналісти України

Піднімайтесь на руїни!

Ми стоїм за мир, свободу,

Слово правди для народу!

Нагадаємо, що 4 травня під Ізюмом загинув журналіст та боєць ЗСУ Олександр Махов. Йому було 36 років. Про нього читайте у статті «ФАКТІВ» «Саша був сильний, ніколи не скулив. І я не маю права здаватися», — наречена загиблого журналіста Олександра Махова".

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