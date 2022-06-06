Диктатор-вбивця путін пригрозив Україні ударами ракет по нових цілях

Президент росії володимир путін заявив, що, якщо Захід почне передавати Україні більш далекобійну зброю, рф вдарить по об'єктах, по яких не била раніше. Про це повідомляє видання https://www.aljazeera.com/.

«Президент рф додав, що нові поставки озброєння до Києва спрямовані на «продовження конфлікту». Москва «зробить відповідні висновки та використає свою зброю. І буде наносити удари по тих цілях, по яких ще не завдавала, не уточнивши, які цілі має на увазі, — повідомляє ЗМІ. — Його зауваження прозвучали через кілька днів після того, як президент США Джо Байден оголосив, що США не відправлять «ракетні системи, які можуть завдати удару по росії», але через день заявив, що вирішив надати Україні «більш досконалі ракетні системи та боєприпаси», не згадуючи назви».

Додамо, США виділяють новий пакет оборонної допомоги для України на суму 700 мільйонів доларів, він включає і реактивні системи залпового вогню HIMARS. Україна запевнила США, що не буде використовувати нові РСЗВ для цілей на території рф.

Раніше військовий експерт Олег Жданов сказав, що президент росії йде шляхом нацистського диктатора Адольфа Гітлера, який навесні 1945 року намагався змінити хід війни, щотижня міняючи фельдмаршалів.

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