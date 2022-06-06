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ДТП на міжнародній трасі: під Житомиром перекинулася вантажівка, рух у напрямку Києва утруднений (фото)

11:44 6 червня 2022
ДТП на міжнародній трасі: під Житомиром перекинулася вантажівка, рух у напрямку Києва утруднений (фото)

На автомобільній дорозі «Київ-Чоп» у Житомирській області, де у травні сталася найкривавіша ДТП року, вранці 6 червня відбувся новий дорожній інцидент.

Про це повідомила прес-служба патрульної поліції на Житомирщині.

«Сьогодні, близько 8 години ранку, поблизу села Березівка, сталася дорожньо-транспортна пригода з потерпілими», — йдеться у повідомленні.

Потужний автомобіль повністю заблокував рух на трасі

Також у поліції зазначили, що на місце події викликали медиків, рятувальників та слідчих. Патрульні охороняють місце інциденту та регулюють дорожній рух.

Рух на трасі «Київ-Чоп» у напрямку столиці утруднений через аварію.

У коментарях місцеві жителі зазначають, що це вже друга аварія за останню добу — до цього в Житомирській області в ДТП втрапив легковик з дітьми.

Нагадаємо, українців шокувало криваве вбивство однієї з наших біженок у Польщі — до нього причетний наш співвітчизник.

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