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«Ваші діти забудуть про магазинні соки та газовані води»: готуємо домашній лимонад

13:34 6 червня 2022
Лимонад

Нарешті літо, то ж можна відзначити це традиційним охолоджувальним напоєм. Спробувавши один раз цей лимонад, наступні рази ви будете готувати тільки великими порціями та не будете визнавати іншого, впевнена кулінарка Вікторія Ісаєнко. За її рецептом вийде близько 10 літрів напою.

Інгредієнти:

апельсини — 4 шт.

лимон — 1 шт.

цукор — 1 кг

вода питна — 9 л.

Приготування

Апельсини і лимон покласти в морозилку на ніч (мінімально на 8−10 год.). Занурити їх на кілька секунд в окріп, порізати на шматочки та пропустити через м"ясорубку. Прокручену масу залити 3 л холодної питної води. Періодично помішувати. Через 15−20 хв. процідити через сито (залишки фруктів можете викинути, або зробити з них варення). Цукор розчинити у 2 л теплої води. Додати сироп до відфільтрованого настою, долити ще решту 4 л води і дати настоятися 1 годину. Перелити в пляшки, зберігати в холодильнику. За бажанням можна подавати з гілочкою м"яти.

А як приготувати лимонний квас, що схожий одночасно на лимонад та хлібний квас, розповіла кулінарка Аліна Крикун.

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