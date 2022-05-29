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Ви будете в захваті від цього ароматного напою: готуємо імбирний лимонад

12:55 29 травня 2022
імбирний лимонад

Наближається літо, спека, коли особливо хочеться чогось освіжаючого. Чому б не спробувати імбирний лимонад? Тим паче цей напій — джерело вітамінів та ідеальний засіб для зміцнення імунітету, каже кулінарка Вікторія Петрук.

Інгредієнти:

  • 2 великих лимони;
  • шматочок кореня імбиру (приблизно 10−15 см);
  • склянка цукру;
  • 2 літри охолодженої питної води.

Приготування:

Ретельно миємо лимони, чистимо імбир. Нарізаємо на великі шматки лимони та імбир, подрібнюємо в блендері. Потім перекладаємо все в глечик або банку, заливаємо водою та настоюємо 1 годину. Додаємо цукор, проціджуємо та насолоджуємось.

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