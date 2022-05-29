Ви будете в захваті від цього ароматного напою: готуємо імбирний лимонад
Наближається літо, спека, коли особливо хочеться чогось освіжаючого. Чому б не спробувати імбирний лимонад? Тим паче цей напій — джерело вітамінів та ідеальний засіб для зміцнення імунітету, каже кулінарка Вікторія Петрук.
Інгредієнти:
- 2 великих лимони;
- шматочок кореня імбиру (приблизно 10−15 см);
- склянка цукру;
- 2 літри охолодженої питної води.
Приготування:
Ретельно миємо лимони, чистимо імбир. Нарізаємо на великі шматки лимони та імбир, подрібнюємо в блендері. Потім перекладаємо все в глечик або банку, заливаємо водою та настоюємо 1 годину. Додаємо цукор, проціджуємо та насолоджуємось.
Раніше «ФАКТИ» розповідали, як приготувати вино з троянд.
22
Читайте також: Чашка м'ятної кави вранці — і заряд свіжості на весь день забезпечений
Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter